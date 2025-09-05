　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

千戶「婚育宅」將釋出！　聚集5縣市、最久住12年

記者黃翊婷／綜合報導

內政部長劉世芳4日表示，「青年婚育租屋協助專案」將在明年正式開辦，希望能透過補貼金額加碼等多元措施，減輕新婚及育兒家庭的居住負擔。另外，關於婚育宅的部分，內政部預計今年年底前將釋出1000戶，主要分布於台北、新北、桃園、台南、高雄。

（圖／內政部）

▲內政部長劉世芳。（圖／內政部）

劉世芳表示，內政部將於明年正式開辦青年婚育租屋協助專案，希望透過補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目、優先入住社會住宅等多元措施，減輕新婚及育兒家庭的居住負擔，鼓勵年輕人敢婚、願生，預估初期大約有5.2萬戶青年及婚育家庭受惠。

（圖／內政部）

▲內政部預計今年年底前會釋出1000戶婚育宅。（圖／內政部）

而關於婚育宅的部分，內政部說明，中央興辦社會住宅除了會匡列20％房源保障新婚及育兒家庭優先入住之外，今年年底前還會釋出1000戶婚育宅，未來3年內再釋出1萬戶，育有學齡前幼兒的家庭最長可住12年，確保居住穩定性、滿足孩童的成長與就學需求。

國土署長吳欣修補充表示，婚育宅目前主要分布於台北、新北、桃園、台南、高雄，而且每個縣市的分配戶數會根據實際情況進行調整，但原則上仍會以社宅的20％為標準。

此外，內政部指出，青年婚育租屋協助專案將原本的300億元中央擴大租金補貼專案計畫規定所得標準，由每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍，符合資格者可依現行300億元中央擴大租金補貼加碼制度辦理；另外，登記結婚或育有新生兒的家庭將會擴大加碼，自登記結婚2年內加碼補貼50％，每多生1胎再加碼補貼50％。

相關新聞

內政部強化165反詐騙專線能量見效　每日平均財損較去年減少2億元

內政部強化165反詐騙專線能量見效　每日平均財損較去年減少2億元

內政部今（4日）部務會報安排警政署報告「165反詐騙諮詢專線執行成果及精進措施暨各類詐騙案件樣態分析」，內政部指出，在整體打詐成效方面，詐欺犯罪發生數及財損數均出現明顯下降，114年8月每日平均受理詐騙458件、財損2億2,262萬元，較113年8月分別減少27.53%與47.36%。內政部強調，165專線不僅是全民防詐第一道防線，更是強化打詐網絡的核心樞紐，展現政府保障人民財產安全的決心。

內政部硬起來！　修法禁房東擋租客申請租補、遷入戶籍

內政部硬起來！　修法禁房東擋租客申請租補、遷入戶籍

2028年前釋出1.1萬戶婚育宅！　每多生1胎租補再加碼50%

2028年前釋出1.1萬戶婚育宅！　每多生1胎租補再加碼50%

「台灣警政論壇」52國2713人與會創新高

「台灣警政論壇」52國2713人與會創新高

走讀衝突內政部要嚴辦！黃國昌嗆丟人　綠：惡劣行徑令人不齒

走讀衝突內政部要嚴辦！黃國昌嗆丟人　綠：惡劣行徑令人不齒

關鍵字：

內政部婚育宅劉世芳

讀者迴響

