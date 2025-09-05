千戶「婚育宅」將釋出！　聚集5縣市、最久住12年

記者黃翊婷／綜合報導

內政部長劉世芳4日表示，「青年婚育租屋協助專案」將在明年正式開辦，希望能透過補貼金額加碼等多元措施，減輕新婚及育兒家庭的居住負擔。另外，關於婚育宅的部分，內政部預計今年年底前將釋出1000戶，主要分布於台北、新北、桃園、台南、高雄。

▲內政部長劉世芳。（圖／內政部）

劉世芳表示，內政部將於明年正式開辦青年婚育租屋協助專案，希望透過補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目、優先入住社會住宅等多元措施，減輕新婚及育兒家庭的居住負擔，鼓勵年輕人敢婚、願生，預估初期大約有5.2萬戶青年及婚育家庭受惠。

▲內政部預計今年年底前會釋出1000戶婚育宅。（圖／內政部）

而關於婚育宅的部分，內政部說明，中央興辦社會住宅除了會匡列20％房源保障新婚及育兒家庭優先入住之外，今年年底前還會釋出1000戶婚育宅，未來3年內再釋出1萬戶，育有學齡前幼兒的家庭最長可住12年，確保居住穩定性、滿足孩童的成長與就學需求。

國土署長吳欣修補充表示，婚育宅目前主要分布於台北、新北、桃園、台南、高雄，而且每個縣市的分配戶數會根據實際情況進行調整，但原則上仍會以社宅的20％為標準。

此外，內政部指出，青年婚育租屋協助專案將原本的300億元中央擴大租金補貼專案計畫規定所得標準，由每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍，符合資格者可依現行300億元中央擴大租金補貼加碼制度辦理；另外，登記結婚或育有新生兒的家庭將會擴大加碼，自登記結婚2年內加碼補貼50％，每多生1胎再加碼補貼50％。