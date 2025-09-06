　
國際

盜版書訓練AI！　Anthropic同意支付「456億和解金」史上最貴

▲▼ 美國人工智慧（AI）公司Anthropic。（圖／路透）

▲ Anthropic就侵權案達成和解。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國人工智慧（AI）公司Anthropic同意支付15億美元（約新台幣456億）天價和解金，與數百名作家就侵權訴訟達成協議，創下美國版權案件史上最高賠償紀錄。

《紐約時報》報導，根據協議內容，Anthropic將向50萬名作家每部作品支付3000美元報酬。這起訴訟源於該公司被控非法下載並儲存數百萬部受版權保護的書籍，用於訓練旗下聊天機器人Claude。

加州北區聯邦地方法院法官阿爾薩普（William Alsup）在6月的關鍵裁決中，認定Anthropic透過合法管道取得書籍訓練AI屬「合理使用」，並稱其為「我們有生之年所見最具變革性的技術之一」。但法官同時裁定，該公司透過Library Genesis及Pirate Library Mirror等盜版電子書平台獲取書籍屬違法行為。

▲▼ Anthropic, Claude。（圖／達志影像／newscom）

▲ Anthropic被控用盜版內容訓練Claude。（圖／達志影像／newscom）

法院文件顯示，Anthropic高層明知這些平台含有盜版內容，卻選擇「竊取」而非購買，該公司執行長阿莫迪（Dario Amodei）更稱購買書籍是「法律／實務／商業上的繁瑣程序」。

代表作家的律師納爾遜（Justin A. Nelson）表示，「這項和解向AI公司及創作者發出強烈訊息，即從盜版網站上獲取受版權保護的作品是錯誤行為。」

報導提到，此案令人聯想到2000年代初期，法院裁定Napster和Grokster等檔案分享服務侵犯音樂、電影等作品版權持有人權利的判決。AI新創公司GC AI執行長齊尼蒂（Cecilia Ziniti）直言，「這是AI產業的Napster時刻。」

未參與此案的史密斯（McKool Smith）律師事務所訴訟律師胡梅爾（Chad Hummel）認為，「這是件大事，將引起生成式AI公司關注。」

▲▼人工智慧（AI）工具,Google Gemini, ChatGPT, Microsoft Copilot, Claude by Anthropic, Perplexity, and Bing。（圖／達志影像）

▲ 全美有逾40起對AI公司的侵權訴訟正在進行中。（圖／達志影像）

法院文件中，Anthropic創辦人曼恩（Benjamin Mann）2019年任職OpenAI期間，也曾下載含有盜版內容的Library Genesis資料集，而OpenAI現正面臨十多名作家提起的侵權訴訟，案件尚未判決。Meta員工同樣被發現使用Library Genesis資料庫，內部文件顯示有員工稱其為「我們知道是盜版的資料集」。

儘管賠償金額龐大，相較Anthropic近年募資規模仍屬小額。該公司本月宣布獲得130億美元額外資金，自2021年成立以來總籌資額已逾270億美元。

因未進入審判階段，這項和解協議未開創法律先例，但專家認為將影響其他案件與AI公司行為。國際法律經濟學中心創新政策主任斯托特（Kristian Stout）強調，「對AI開發者的教訓很明確：取得資料集時尊重版權，並遵循Anthropic現在承諾的做法。」

目前全美已有逾40起版權持有人對AI公司提起的訴訟正在進行中，部分案件已被法院駁回。包括《紐時》在內的多家媒體也對OpenAI和微軟提起類似訴訟，要求就AI系統侵權使用新聞內容提供賠償。

09/05 全台詐欺最新數據

578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

