快訊／中捷砍人案定讞！洪淨曾下跪與被害人和解　判刑9年9月

▲台中捷運兇手洪淨遭判刑定讞。（圖／記者許權毅攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中捷運去年5月間發生砍人案件，兇手為高雄市男子洪淨，他因不滿社會，模仿10年前的台北捷運殺人事件，希望藉此讓人看見自己。他的持刀攻擊事件造成「長髮哥」許姓男子與呂姓少年受傷。案發後他遭逮捕並提起公訴，一審將他判刑10年，案件上訴二審，洪男當庭下跪向被害人道歉，也達成和解，二審因此改判有期徒刑9年9月。全案再上訴，最高法院29日駁回定讞。

台北捷運於2014年5月22日下午16時22分至16時26分，列車編號222號列次，自南港展覽館站開往永寧站，在龍山寺站和江子翠站之間的列車上、編號2118和3118號、117與118編組的車廂內發生隨機殺人事件。當時造成4人死亡24人輕重傷，案發後震驚社會。兇手鄭捷也在2016年5月10日定讞後執行槍決伏法。

時隔10周年後，2024年5月21日中午左右，台中捷運一列由水安宮站開往市政府站的列車上，20歲男子洪姓男子持菜刀及水果刀隨機攻擊車上民眾。現場17歲的呂姓少年受傷，另外27歲的許姓男子「長髮哥」因奮力抵抗，制伏洪男，自己臉部也遭砍傷，洪男也受傷。

案發後檢警隨即逮捕洪男並聲押獲准，洪男供稱，因為對社會不滿，想要在北捷隨機殺人案發10周年時，以殺人的手法引起注意，讓外界知道自己，所以才會犯案。全案依照「殺人未遂」罪嫌提起公訴。一審法院審理時，洪男辯稱自己沒有殺人犯意，但合議庭法官認為他攻擊的部位均為頭部、胸部等重要部位，確實具有殺人犯意。另外洪男也主張自己有精神疾病，但法院將他送鑑定後，認為並無影響他行為時的違法辨識能力，因此不採信這個抗辯。最後一審法院將他判刑10年。

案件上訴第二審，台中高分院審理時，洪男當庭向呂姓少年下跪道歉，並唸出事先寫好的道歉信，強調「活著有希望」。此外，洪男也與「長髮哥」許男達成和解，因此二審改將他判處有期徒刑9年9月。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。