國際

王室大和解？哈利將睽違20個月「首見查爾斯」　威廉不領情

▲▼ 英國威爾斯親王查爾斯王儲及兒子薩塞克斯公爵哈利王子於2019年4月合影。（圖／達志影像）

▲ 查爾斯與哈利2019年4月的合影。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子將於9月初返回英國，出席年度WellChild慈善頒獎典禮，將睽違20個月首度和父王查爾斯三世見面，被視為王室大和解的重要契機，卻傳出被威廉王子拒絕。

綜合《鏡報》等外媒，知情人士透露，「沒有人假裝更廣泛的家庭問題已經解決，但這是查爾斯和哈利之間（和解）的開始」，且雙方都有「讓這件事發生的決心」，並強調這是「長期以來第一次真正感受到和解觸手可及」。

哈利團隊已和白金漢宮建立溝通管道，7月時他的公關團隊便曾與國王的通訊秘書在倫敦舉行秘密會議，內部人士認為，現在是修復關係的「適當時機」。然而，威廉據報已果斷拒絕弟弟遞出的橄欖枝。

哈利5月接受BBC專訪曾稱，他很樂意與家人和解，也坦承「和一些家人之間有很多分歧」，但「繼續吵下去已經沒有意義了，人生寶貴。」他上次與76歲的父親見面已是20個月前，而哈利妻子梅根將不會同行，她自2022年9月後便從未踏足英國。

消息指出，查爾斯與哈利此次會面將是「簡單的面對面交談」形式，而非隆重的場合或正式會面，並以隱私和尊嚴為優先考量。不過，這次會面可能使查爾斯陷入微妙處境，因為他預計於9月17日在溫莎城堡接待赴英國是訪問的美國總統川普。

哈利王子查爾斯王子和解王室英國

