他可望領1兆美元！　特斯拉祭出「史上最大包」獎金

▲全球首富馬斯克可望獲得高達1兆美元。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）董事會公布一項驚人計畫，擬提供執行長馬斯克（Elon Musk）最高達1兆美元的薪酬方案，以確保這位全球首富能將心力集中在公司發展。特斯拉董事長丹霍姆（Robyn Denholm）強調，計畫雖雄心勃勃，卻正是推動馬斯克持續衝刺的重要動力。

根據美媒《商業內幕》，特斯拉於當地時間5日向美國證券交易委員會（SEC）遞交文件，揭露這項薪酬方案細節。文件指出，馬斯克若能達成既定里程碑，包括在2035年前將公司市值推升至至少8.5兆美元，便可獲得總額1兆美元的巨額報酬。

丹霍姆坦言，這樣的金額看似天文數字，但2018年董事會也曾通過數十億美元的獎勵方案，因此延續此種「瞄準月球」的企圖心，是特斯拉一貫的願景。

馬斯克自從2008年出任特斯拉CEO以來，手中事業不斷擴張。2016年創立腦機介面公司Neuralink，2017年成立地下交通建設公司The Boring Company，2022年收購推特並更名為X，隔年又推出人工智慧新創xAI。他同時仍是2002年創立的SpaceX執行長，可謂分身乏術。

今年初，馬斯克還短暫擔任美國白宮「政府效率部」（DOGE）辦公室負責人，推動成本削減與裁員舉措，卻引發外界強烈反彈，甚至波及特斯拉形象。直到5月，他才向投資人承諾將重心回歸公司，以應對銷售下滑與股價走低的壓力。

丹霍姆在接受CNBC專訪時補充，除了鉅額薪酬外，投票權也是能激勵馬斯克專注於特斯拉的另一大因素。她指出，馬斯克曾公開表達希望取得更多投票權，確保公司在發展人工智慧產品、Optimus人形機器人等計畫時，能避免遭到不當利用。

目前，外界對此方案看法不一，但丹霍姆強調，馬斯克最需要的就是雄心壯志與挑戰，而特斯拉也將繼續以大膽願景為導向，推動電動車與AI事業的長遠發展。