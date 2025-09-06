　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他可望領1兆美元！　特斯拉祭出「史上最大包」獎金

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）正式卸下美國總統川普（Donald Trump）政府內的職務。（圖／路透）

▲全球首富馬斯克可望獲得高達1兆美元。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）董事會公布一項驚人計畫，擬提供執行長馬斯克（Elon Musk）最高達1兆美元的薪酬方案，以確保這位全球首富能將心力集中在公司發展。特斯拉董事長丹霍姆（Robyn Denholm）強調，計畫雖雄心勃勃，卻正是推動馬斯克持續衝刺的重要動力。

根據美媒《商業內幕》，特斯拉於當地時間5日向美國證券交易委員會（SEC）遞交文件，揭露這項薪酬方案細節。文件指出，馬斯克若能達成既定里程碑，包括在2035年前將公司市值推升至至少8.5兆美元，便可獲得總額1兆美元的巨額報酬。

丹霍姆坦言，這樣的金額看似天文數字，但2018年董事會也曾通過數十億美元的獎勵方案，因此延續此種「瞄準月球」的企圖心，是特斯拉一貫的願景。

馬斯克自從2008年出任特斯拉CEO以來，手中事業不斷擴張。2016年創立腦機介面公司Neuralink，2017年成立地下交通建設公司The Boring Company，2022年收購推特並更名為X，隔年又推出人工智慧新創xAI。他同時仍是2002年創立的SpaceX執行長，可謂分身乏術。

今年初，馬斯克還短暫擔任美國白宮「政府效率部」（DOGE）辦公室負責人，推動成本削減與裁員舉措，卻引發外界強烈反彈，甚至波及特斯拉形象。直到5月，他才向投資人承諾將重心回歸公司，以應對銷售下滑與股價走低的壓力。

丹霍姆在接受CNBC專訪時補充，除了鉅額薪酬外，投票權也是能激勵馬斯克專注於特斯拉的另一大因素。她指出，馬斯克曾公開表達希望取得更多投票權，確保公司在發展人工智慧產品、Optimus人形機器人等計畫時，能避免遭到不當利用。

目前，外界對此方案看法不一，但丹霍姆強調，馬斯克最需要的就是雄心壯志與挑戰，而特斯拉也將繼續以大膽願景為導向，推動電動車與AI事業的長遠發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
江祖平痛揭遭硬上過程！　急打給龔母求救
帶媽出國2週出發前就崩潰　過來人齊勸
江祖平上月才被龔益霆侵犯！　還有3女被甩巴掌扯髮「肩骨受傷」
老牌醬油創辦人孫婿爆料「人體實驗」　求償40萬被打臉
圖多／蕭敬騰為林智勝打頭陣獻唱　「動員千人製作」完整場面一次
民眾黨「真正風暴」曝光！跟柯文哲交保無關　2個太陽待磨合
「海豹部隊射殺北韓船員」　川普回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

睽違40年！日本皇室喜辦「19歲成年禮」釋出影片　天皇繼承第二順位

他可望領1兆美元！　特斯拉祭出「史上最大包」獎金

美媒報導「海豹部隊射殺北韓船員」　川普回應了！

紐時：美海豹部隊2019登陸北韓　射殺北韓船員

英副首相「少繳房產稅」請辭　內閣大搬風

美委局勢緊張　川普擬派10架F-35赴波多黎各

就業數據引發經濟疑慮　美股收跌220點、台積電ADR反漲3.49％

Google被罰1055億　川普：不公平！威脅關稅報復歐盟

普丁重申澤倫斯基應到莫斯科　「要我去別的地方見他就過分了」

學生持刀砍老師！　德警大規模搜索「嫌犯中彈落網」

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

【高齡又無照...】81歲翁無照騎車找友！　28歲上班族閃避不及撞上

【真的好想去～】女兒以為今天上學 回家車上大崩潰XD

睽違40年！日本皇室喜辦「19歲成年禮」釋出影片　天皇繼承第二順位

他可望領1兆美元！　特斯拉祭出「史上最大包」獎金

美媒報導「海豹部隊射殺北韓船員」　川普回應了！

紐時：美海豹部隊2019登陸北韓　射殺北韓船員

英副首相「少繳房產稅」請辭　內閣大搬風

美委局勢緊張　川普擬派10架F-35赴波多黎各

就業數據引發經濟疑慮　美股收跌220點、台積電ADR反漲3.49％

Google被罰1055億　川普：不公平！威脅關稅報復歐盟

普丁重申澤倫斯基應到莫斯科　「要我去別的地方見他就過分了」

學生持刀砍老師！　德警大規模搜索「嫌犯中彈落網」

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎　她急打給龔母求救

買房跟著輝達走！　瞄準北士科第一排房價凹陷區「葫蘆堵」

8款「低熱量蔬菜湯」高蛋白又不發胖　飲控減脂期也可以吃飽

睽違40年！日本皇室喜辦「19歲成年禮」釋出影片　天皇繼承第二順位

江祖平上月才被龔益霆侵犯！還有3女受害　被甩巴掌扯髮「肩骨受傷」

小王戀上人妻喊「連愛愛都很合適」　正牌尪見綠光對話氣炸

圖多／蕭敬騰為林智勝打頭陣獻唱　「動員千人製作」完整場面一次看

9月6日星座運勢／射手遠離同事防金錢糾紛！　雙魚投入時間有收穫

世代交鋒！艾卡拉茲火力壓制喬科維奇　晉級美網決賽

池睿恩休養3周即回歸！　加入劉在錫新節目「同台李光洙」

張員瑛曝「人生終極目標」：想跟老公過上奢華生活！

國際熱門新聞

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

黛妃髮型師為凱特王妃開嗆網友

紐時：美海豹部隊2019登陸北韓　射殺北韓船員

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

美媒報導「射殺北韓船員」　川普回應了！

就業數據引發經濟疑慮　美股收跌220點

泰女童9歲起遭性侵　祖母、姐姐得手百萬

即／229人客機高空遭雷擊　急返航成田機場

Google被罰1055億　川普：不公平！威脅關稅報復歐盟

美委局勢緊張　川普擬派10架F-35赴波多黎各

台灣生育率吊車尾　外媒驚嘆「竹科超會生」

足球賽一半「球員全趴地」原因曝光

英副首相「少繳房產稅」請辭　內閣大搬風

普丁：要我到他國見澤倫斯基　就過分了

更多熱門

相關新聞

美媒報導「射殺北韓船員」　川普回應了！

美媒報導「射殺北韓船員」　川普回應了！

美媒爆料，美國海軍特種部隊「海豹六隊」的「紅色中隊」，早在2019年川普政府與北韓（朝鮮）展開核談判之際，曾秘密搭乘潛水艇抵達北韓海岸，企圖竊聽北韓最高領導人金正恩。

美突襲工廠逮非法移工450人　韓籍幹部也落網

美突襲工廠逮非法移工450人　韓籍幹部也落網

川普也受害！中國駭客「鹽颱風」侵擾80多國

川普也受害！中國駭客「鹽颱風」侵擾80多國

特斯拉撞迴轉機車　再撞斷自來水節流閥水柱噴高2米

特斯拉撞迴轉機車　再撞斷自來水節流閥水柱噴高2米

祖克柏告祖克柏！律師臉書帳號被封怒了

祖克柏告祖克柏！律師臉書帳號被封怒了

關鍵字：

北美要聞特斯拉馬斯克

讀者迴響

熱門新聞

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

江祖平爆「自己就是性侵受害者」　衛福部：不建議透過媒體公審

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」

江祖平槓三立副總兒！

快訊／交流道奪命車禍！男拋飛車外當場慘死

神預言柯文哲交保！醫師再預測：一審無罪

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面