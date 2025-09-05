　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美突襲韓資工廠！逮捕「非法移工450人」　韓籍幹部出差開會也落網

▲▼現代汽車與LG合資設於美國喬治亞州的電池工廠，遭到當地警方突襲逮捕非法移民。（圖／翻攝自X）

▲現代汽車與LG合資設於美國喬治亞州的電池工廠，遭到當地警方突襲逮捕非法移民。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

美國移民與海關執法局（ICE）及國土安全調查局（HSI）於當地時間4日，大規模突襲現代汽車、LG新能源（LG Energy Solution）位於喬治亞州薩凡納的合資電池工廠，逮捕約450名非法移民，其中包括30多名前往美國出差的韓籍員工，凸顯川普政府在強化投資誘因的同時，對非法移民與非法就業採取零容忍政策。

根據《韓聯社》，美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）亞特蘭大分局4日在社群平台發文指出，此次行動由ICE、HSI、美國緝毒局（DEA）、喬治亞州巡警等單位聯合展開，地點位於布賴恩郡（Bryan County）的現代汽車電池工廠建設現場，約450名非法移民遭當場逮捕，展現對社區安全的決心。

ATF也同時公布現場突襲與逮捕畫面，顯示行動規模龐大，動員數百輛執法車輛。

美國國土安全部官員向《路透社》表示，此次行動已獲司法部核准，目的是積極調查非法雇用行為。HSI喬治亞州負責人舒朗克（Steven Schrank）也在地方電視直播中確認，現場正在進行大規模逮捕行動。

當地媒體《薩凡納晨報》（SMN）指出，喬治亞州巡警協助HSI執行犯罪搜查令，而WSAV則指出行動從上午開始，整個過程動員了數百輛執法車輛。

南韓駐美領事館統計，遭逮捕的非法移民中不僅包括當地聘僱的工人，也有超過30名從韓國出差赴美參與會議或簽約的員工及合作夥伴。這些韓籍員工多持B1商務簽證或免簽電子旅行授權（ESTA），原應僅限於會議或洽談，但被認定從事與簽證目的不符的工作，因此成為執法對象。

HL-GA電池公司資深公關肯尼迪（Mary Beth Kennedy）在聲明表示，公司全力配合美方調查，並暫停建設作業以支持當局執法。據悉，許多被逮捕者已被送往位於喬治亞州福克斯頓的ICE設施接受進一步調查。

南韓駐亞特蘭大總領事館表示，已與當地韓裔律師組成律師團，計畫近日前往探視被拘押的韓籍員工。

《韓聯社》分析，川普政府雖透過關稅政策迫使南韓、日本等外國企業在美投資建廠，但在非法移民及非法就業問題上仍秉持強硬執法立場，對外資企業亦不例外。過去類似行動中，美方曾多次突襲工廠、農場及餐飲業場所，對涉嫌非法居留或非法工作的外國勞工進行逮捕和遣送，顯示行政部門對違法行為零容忍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／泰國新總理出爐！
快訊／7000萬交保柯文哲還要深思　民眾黨最新回應
江祖平獨戰三立副總兒「沒藝人出來挺？」　大票吐現實一主因
快訊／7千萬交保！　柯文哲聲明「需再行深思」下周決定
快訊／還差3000萬！　江和樹曝：陳佩琪籌到近4000萬
江祖平預告「9／10前所有事水落石出」　再酸龔益霆：你很可憐
民眾黨台南黨部副主委「1圖酸爆」：麻煩北檢點收7千萬
快訊／應曉薇確定傍晚辦交保　柯文哲尚未回覆北院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／泰國新總理出爐！　58歲前副總理阿努廷出線

為賺173元賭注！　他當眾跳河「下秒遭湍流捲走」溺亡

美突襲韓資工廠！逮捕「非法移工450人」　韓籍幹部出差開會也落網

美國對毒梟宣戰！　盧比歐放話：必要時「炸掉外國犯罪集團」

判決倒數！泰前總理戴克辛突搭機離境　飛往杜拜

普丁：烏克蘭境內任何軍隊　都視為「合法摧毀目標」

颱風琵琶襲日！暴雨、龍捲風「1萬4000戶停電」　屋頂飛散卡車翻覆

全球不到200例！　出生20天女嬰「腹中藏雙胎」緊急手術

足球賽踢到一半「全體球員趴地不動」　罕見原因曝光

UFO不再只是「靈異現象」？日本國會、自衛隊警覺：應列國安隱憂

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

快訊／泰國新總理出爐！　58歲前副總理阿努廷出線

為賺173元賭注！　他當眾跳河「下秒遭湍流捲走」溺亡

美突襲韓資工廠！逮捕「非法移工450人」　韓籍幹部出差開會也落網

美國對毒梟宣戰！　盧比歐放話：必要時「炸掉外國犯罪集團」

判決倒數！泰前總理戴克辛突搭機離境　飛往杜拜

普丁：烏克蘭境內任何軍隊　都視為「合法摧毀目標」

颱風琵琶襲日！暴雨、龍捲風「1萬4000戶停電」　屋頂飛散卡車翻覆

全球不到200例！　出生20天女嬰「腹中藏雙胎」緊急手術

足球賽踢到一半「全體球員趴地不動」　罕見原因曝光

UFO不再只是「靈異現象」？日本國會、自衛隊警覺：應列國安隱憂

公東高工室設科升學與技能競賽雙豐收　逾半數學生錄取國立科大

苗栗TOP5親子行程先收藏！體驗手擠新鮮牛奶、朝聖台版魔戒精靈村

轉換心態、放下身段是當教練關鍵　葉君璋談林智勝引退

國中生換獎品起衝突！麻吉撕破臉　美工刀劃腿9公分慘縫12針

快訊／泰國新總理出爐！　58歲前副總理阿努廷出線

成功分局暖心伸援手　長濱分駐所助高齡婦平安返家

淡水房市「價穩量縮」　1區交易量減最多

《女力匯流：女路講座暨台東女路品牌發表》　五縣市齊聚台東

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

石川飯店餐廳懶人包！泡無邊際溫泉看海　嗑漁港直送螃蟹料理

國際熱門新聞

日男山中醒來失憶！一旁放60萬現金成謎團

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

穿動漫服「戴紅假髮」女Coser大馬高樓墜下慘死

股神大踩雷！　重押「1檔食品巨頭」慘崩70％認輸

即／川普將簽行政命令　改名為「戰爭部」

資深婚攝揭密　婚禮1細節「恐離婚」

葡萄牙纜車撞毀16死　傳煞車員、德男喪命

快訊／美日貿易協議實施！　川普簽署行政命令

專家列Costco十大商品實測翻車

葡萄牙纜車脫軌16死　首批罹難者資料公布

川普：將針對半導體課徵「可觀」關稅

黛妃髮型師為凱特王妃開嗆網友

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

就業市場降溫有利降息　美股開低走高收350點

更多熱門

相關新聞

颱風襲日本　暴雨、龍捲風「1.4萬戶停電」

颱風襲日本　暴雨、龍捲風「1.4萬戶停電」

今年第15號颱風「琵琶」今（5）日上午先日本在四國高知縣登陸，隨後再度登陸和歌山縣，並快速向東移動。颱風帶來的強風、鋒面與暖濕氣流，使靜岡縣及茨城縣等地出現瞬間暴雨和疑似龍捲風等突發災害，造成多地建物損毀、道路積水與停電

LG閨蜜機第二代台灣10月開賣

LG閨蜜機第二代台灣10月開賣

川普也受害！中國駭客「鹽颱風」侵擾80多國

川普也受害！中國駭客「鹽颱風」侵擾80多國

祖克柏告祖克柏！律師臉書帳號被封怒了

祖克柏告祖克柏！律師臉書帳號被封怒了

川普宴請科技大老「獨缺馬斯克」　決裂原因曝

川普宴請科技大老「獨缺馬斯克」　決裂原因曝

關鍵字：

日韓要聞北美要聞非法移民南韓喬治亞州現代LG電池工廠

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面