美突襲韓資工廠！逮捕「非法移工450人」　韓籍幹部出差開會也落網

▲現代汽車與LG合資設於美國喬治亞州的電池工廠，遭到當地警方突襲逮捕非法移民。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

美國移民與海關執法局（ICE）及國土安全調查局（HSI）於當地時間4日，大規模突襲現代汽車、LG新能源（LG Energy Solution）位於喬治亞州薩凡納的合資電池工廠，逮捕約450名非法移民，其中包括30多名前往美國出差的韓籍員工，凸顯川普政府在強化投資誘因的同時，對非法移民與非法就業採取零容忍政策。

根據《韓聯社》，美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）亞特蘭大分局4日在社群平台發文指出，此次行動由ICE、HSI、美國緝毒局（DEA）、喬治亞州巡警等單位聯合展開，地點位於布賴恩郡（Bryan County）的現代汽車電池工廠建設現場，約450名非法移民遭當場逮捕，展現對社區安全的決心。

ATF也同時公布現場突襲與逮捕畫面，顯示行動規模龐大，動員數百輛執法車輛。

美國國土安全部官員向《路透社》表示，此次行動已獲司法部核准，目的是積極調查非法雇用行為。HSI喬治亞州負責人舒朗克（Steven Schrank）也在地方電視直播中確認，現場正在進行大規模逮捕行動。

當地媒體《薩凡納晨報》（SMN）指出，喬治亞州巡警協助HSI執行犯罪搜查令，而WSAV則指出行動從上午開始，整個過程動員了數百輛執法車輛。

南韓駐美領事館統計，遭逮捕的非法移民中不僅包括當地聘僱的工人，也有超過30名從韓國出差赴美參與會議或簽約的員工及合作夥伴。這些韓籍員工多持B1商務簽證或免簽電子旅行授權（ESTA），原應僅限於會議或洽談，但被認定從事與簽證目的不符的工作，因此成為執法對象。

HL-GA電池公司資深公關肯尼迪（Mary Beth Kennedy）在聲明表示，公司全力配合美方調查，並暫停建設作業以支持當局執法。據悉，許多被逮捕者已被送往位於喬治亞州福克斯頓的ICE設施接受進一步調查。

南韓駐亞特蘭大總領事館表示，已與當地韓裔律師組成律師團，計畫近日前往探視被拘押的韓籍員工。

《韓聯社》分析，川普政府雖透過關稅政策迫使南韓、日本等外國企業在美投資建廠，但在非法移民及非法就業問題上仍秉持強硬執法立場，對外資企業亦不例外。過去類似行動中，美方曾多次突襲工廠、農場及餐飲業場所，對涉嫌非法居留或非法工作的外國勞工進行逮捕和遣送，顯示行政部門對違法行為零容忍。