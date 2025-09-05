祖克柏告祖克柏！美律師臉書帳號多次被封　收死亡威脅

▲律師與Meta執行長祖克柏同名同姓，。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國印第安納州破產律師馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）正式對Meta執行長祖克柏提告，指控該公司自動審查系統錯誤認定他冒充同名的Meta執行長，導致臉書商用帳號8年內被關閉5次，個人帳號也4度被停用，就連自掏腰包逾1.1萬美元的廣告投放也受到影響，有扣款卻未能享受應有服務，造成損失。

TechCrunch報導，這名律師並未假扮Meta執行長祖克柏，因為他的名字也叫祖克柏。他在法律文件中強調，當年他從事法律工作時，Meta創辦人祖克柏才3歲，根本不存在冒充問題，「這一點也不有趣，特別是他們還拿我的錢，這真的惹火我」。

律師稱，他在自掏腰包拿出1.1萬美元（約新台幣33.6萬元）投放廣告，但當帳號因為被判定冒充Meta執行長遭到停用之後，相關款項照扣。他也從2017年就透過電子郵件與平台聯絡，但多年來問題始終未能解決。

除此之外，同名困擾也嚴重影響他的日常生活，經常收到錯誤來電與訊息，甚至包括死亡威脅和金錢勒索，訂位、處理業務的時候常被當作是惡作劇電話，因此被掛斷。

針對這狀況，Meta表示，「我們知道世界上不只一位馬克·祖克柏，正在深入調查此事」。