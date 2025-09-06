美媒報導「海豹部隊射殺北韓船員」　川普回應了！

▲即便越南河內川金會最後宣告破局，川普卻願意用空軍一號在金正恩回家。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美媒爆料，美國海軍特種部隊「海豹六隊」（SEAL Team 6）的「紅色中隊」（Red Squadron），早在2019年川普政府與北韓（朝鮮）展開核談判之際，曾秘密搭乘潛水艇抵達北韓海岸，企圖竊聽北韓最高領導人金正恩。不過，行動卻以失敗告終，甚至殺害北韓平民。對此，美國總統川普強調自己毫不知情，「第一次聽說」。

美媒《紐約時報》於當地時間5日引述數十名美國前、現任官員爆料，這起代號「高度機密」的行動發生於2019年初，當時美國情報單位為了更精準掌握金正恩的談判籌碼，研發出新型電子竊聽裝置，並決定由曾擊斃蓋達組織首腦賓拉登的「海豹六隊」精銳部隊執行安裝任務。

報導指出，該特種部隊透過潛水艇於寒冬夜色中潛入北韓沿海，目標是架設竊聽裝備後迅速撤離，以免引發軍事衝突。

然而，特戰隊員登陸時卻意外遭遇一艘搭載多名北韓民眾的船隻。由於任務一旦曝光恐招致北韓嚴厲報復，部隊最終決定將目擊者「全數清除」，隨後撤回潛艇並結束行動。這場任務因「殺害平民、竊聽裝置未能安裝」而以失敗收場。

至於北韓當局當時是否掌握到美軍入侵情況，以及對自國民死亡的反應，直到現今仍未有任何公開說法。

事件發生後，美國與北韓之間的外交關係雖在表面上未受影響，2019年2月川普與金正恩仍在越南河內舉行第二次峰會，但會談以破局收場。同年6月雙方又在板門店短暫會晤，卻無實質進展。而北韓自當年5月起陸續恢復飛彈試射，展現對外部壓力的強硬態度。

▲川普於美東時間4日晚間在白宮晚宴上宴請科技界高層。（圖／達志影像／美聯社）

對於《紐約時報》的爆料，川普於當地時間5日在白宮簽署行政命令時被媒體問及此事，僅回應「我完全不知情，可以去查，但這是我第一次聽說」，並強調與自己無關。他的說法顯示，即使該行動可能經由政府高層核可，川普本人仍選擇與之劃清界線。

外界分析，這起消息曝光恐將影響美國與北韓之間的外交氛圍。《紐約時報》指出，若金正恩此前並未得知此事，如今透過媒體才掌握內情，勢必加深對美方的不信任，進一步降低對話意願。儘管川普任內曾多次展現「破冰外交」的企圖，但最終仍未能突破北韓核武談判的僵局。

對此，美國國防部官員不願回應南韓《韓聯社》的置評邀請，未確認或否認相關細節。