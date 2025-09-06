　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美媒報導「海豹部隊射殺北韓船員」　川普回應了！

▲▼即便越南河內川金會最後宣告破局，川普卻願意用空軍一號在金正恩回家。（圖／達志影像／美聯社）

▲即便越南河內川金會最後宣告破局，川普卻願意用空軍一號在金正恩回家。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美媒爆料，美國海軍特種部隊「海豹六隊」（SEAL Team 6）的「紅色中隊」（Red Squadron），早在2019年川普政府與北韓（朝鮮）展開核談判之際，曾秘密搭乘潛水艇抵達北韓海岸，企圖竊聽北韓最高領導人金正恩。不過，行動卻以失敗告終，甚至殺害北韓平民。對此，美國總統川普強調自己毫不知情，「第一次聽說」。

美媒《紐約時報》於當地時間5日引述數十名美國前、現任官員爆料，這起代號「高度機密」的行動發生於2019年初，當時美國情報單位為了更精準掌握金正恩的談判籌碼，研發出新型電子竊聽裝置，並決定由曾擊斃蓋達組織首腦賓拉登的「海豹六隊」精銳部隊執行安裝任務。

報導指出，該特種部隊透過潛水艇於寒冬夜色中潛入北韓沿海，目標是架設竊聽裝備後迅速撤離，以免引發軍事衝突。

然而，特戰隊員登陸時卻意外遭遇一艘搭載多名北韓民眾的船隻。由於任務一旦曝光恐招致北韓嚴厲報復，部隊最終決定將目擊者「全數清除」，隨後撤回潛艇並結束行動。這場任務因「殺害平民、竊聽裝置未能安裝」而以失敗收場。

至於北韓當局當時是否掌握到美軍入侵情況，以及對自國民死亡的反應，直到現今仍未有任何公開說法。

事件發生後，美國與北韓之間的外交關係雖在表面上未受影響，2019年2月川普與金正恩仍在越南河內舉行第二次峰會，但會談以破局收場。同年6月雙方又在板門店短暫會晤，卻無實質進展。而北韓自當年5月起陸續恢復飛彈試射，展現對外部壓力的強硬態度。

▲▼川普於美東時間4日晚間在白宮晚宴上宴請科技界高層。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普於美東時間4日晚間在白宮晚宴上宴請科技界高層。（圖／達志影像／美聯社）

對於《紐約時報》的爆料，川普於當地時間5日在白宮簽署行政命令時被媒體問及此事，僅回應「我完全不知情，可以去查，但這是我第一次聽說」，並強調與自己無關。他的說法顯示，即使該行動可能經由政府高層核可，川普本人仍選擇與之劃清界線。

外界分析，這起消息曝光恐將影響美國與北韓之間的外交氛圍。《紐約時報》指出，若金正恩此前並未得知此事，如今透過媒體才掌握內情，勢必加深對美方的不信任，進一步降低對話意願。儘管川普任內曾多次展現「破冰外交」的企圖，但最終仍未能突破北韓核武談判的僵局。

對此，美國國防部官員不願回應南韓《韓聯社》的置評邀請，未確認或否認相關細節。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
江祖平上月才被龔益霆侵犯！　還有3女被甩巴掌扯髮「肩骨受傷」
老牌醬油創辦人孫婿爆料「人體實驗」　求償40萬被打臉
圖多／蕭敬騰為林智勝打頭陣獻唱　「動員千人製作」完整場面一次
民眾黨「真正風暴」曝光！跟柯文哲交保無關　2個太陽待磨合
「海豹部隊射殺北韓船員」　川普回應了
演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲：該羞恥的是誰？
竹北吊車大王「激情過後」出事了！　連喊：不開心不開心不開心

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

睽違40年！日本皇室喜辦「19歲成年禮」釋出影片　天皇繼承第二順位

他可望領1兆美元！　特斯拉祭出「史上最大包」獎金

美媒報導「海豹部隊射殺北韓船員」　川普回應了！

紐時：美海豹部隊2019登陸北韓　射殺北韓船員

英副首相「少繳房產稅」請辭　內閣大搬風

美委局勢緊張　川普擬派10架F-35赴波多黎各

就業數據引發經濟疑慮　美股收跌220點、台積電ADR反漲3.49％

Google被罰1055億　川普：不公平！威脅關稅報復歐盟

普丁重申澤倫斯基應到莫斯科　「要我去別的地方見他就過分了」

學生持刀砍老師！　德警大規模搜索「嫌犯中彈落網」

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

【高齡又無照...】81歲翁無照騎車找友！　28歲上班族閃避不及撞上

【真的好想去～】女兒以為今天上學 回家車上大崩潰XD

睽違40年！日本皇室喜辦「19歲成年禮」釋出影片　天皇繼承第二順位

他可望領1兆美元！　特斯拉祭出「史上最大包」獎金

美媒報導「海豹部隊射殺北韓船員」　川普回應了！

紐時：美海豹部隊2019登陸北韓　射殺北韓船員

英副首相「少繳房產稅」請辭　內閣大搬風

美委局勢緊張　川普擬派10架F-35赴波多黎各

就業數據引發經濟疑慮　美股收跌220點、台積電ADR反漲3.49％

Google被罰1055億　川普：不公平！威脅關稅報復歐盟

普丁重申澤倫斯基應到莫斯科　「要我去別的地方見他就過分了」

學生持刀砍老師！　德警大規模搜索「嫌犯中彈落網」

8款「低熱量蔬菜湯」高蛋白又不發胖　飲控減脂期也可以吃飽

睽違40年！日本皇室喜辦「19歲成年禮」釋出影片　天皇繼承第二順位

江祖平上月才被龔益霆侵犯！還有3女受害　被甩巴掌扯髮「肩骨受傷」

小王戀上人妻喊「連愛愛都很合適」　正牌尪見綠光對話氣炸

圖多／蕭敬騰為林智勝打頭陣獻唱　「動員千人製作」完整場面一次看

9月6日星座運勢／射手遠離同事防金錢糾紛！　雙魚投入時間有收穫

世代交鋒！艾卡拉茲火力壓制喬科維奇　晉級美網決賽

池睿恩休養3周即回歸！　加入劉在錫新節目「同台李光洙」

他可望領1兆美元！　特斯拉祭出「史上最大包」獎金

美媒報導「海豹部隊射殺北韓船員」　川普回應了！

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

國際熱門新聞

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

黛妃髮型師為凱特王妃開嗆網友

紐時：美海豹部隊2019登陸北韓　射殺北韓船員

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

就業數據引發經濟疑慮　美股收跌220點

泰女童9歲起遭性侵　祖母、姐姐得手百萬

美媒報導「射殺北韓船員」　川普回應了！

即／229人客機高空遭雷擊　急返航成田機場

Google被罰1055億　川普：不公平！威脅關稅報復歐盟

美委局勢緊張　川普擬派10架F-35赴波多黎各

足球賽一半「球員全趴地」原因曝光

台灣生育率吊車尾　外媒驚嘆「竹科超會生」

英副首相「少繳房產稅」請辭　內閣大搬風

普丁：要我到他國見澤倫斯基　就過分了

更多熱門

相關新聞

金磚峰會的一「裂」知秋

金磚峰會的一「裂」知秋

甫於7月舉行的金磚峰會，原本是中國對外推動人民幣國際化、重塑全球貨幣治理秩序的關鍵平台，卻因習近平罕見缺席而蒙上陰影，透露出這一場原本力圖整合開發中國家的多邊合作，正面臨著內外挑戰交織的裂痕。

川普的戰爭部　和平的名字遊戲還是「文明的倒退」？

川普的戰爭部　和平的名字遊戲還是「文明的倒退」？

跟股神一起賺　日股收復43000大關5檔ETF漲聲響起

跟股神一起賺　日股收復43000大關5檔ETF漲聲響起

美突襲工廠逮非法移工450人　韓籍幹部也落網

美突襲工廠逮非法移工450人　韓籍幹部也落網

颱風襲日本　暴雨、龍捲風「1.4萬戶停電」

颱風襲日本　暴雨、龍捲風「1.4萬戶停電」

關鍵字：

日韓要聞北美要聞國際焦點北韓朝鮮川普金正恩特種部隊海豹六隊

讀者迴響

熱門新聞

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

江祖平爆「自己就是性侵受害者」　衛福部：不建議透過媒體公審

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」

江祖平槓三立副總兒！

快訊／交流道奪命車禍！男拋飛車外當場慘死

神預言柯文哲交保！醫師再預測：一審無罪

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面