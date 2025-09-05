　
國際

川普本人也受害！中國駭客組織「鹽颱風」侵擾80多國　無人倖免

▲▼網路詐騙,駭客。（圖／VCG）

▲中國駭客組織「鹽颱風」讓許多人深受其害。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

美媒《紐約時報》披露，中國駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）發動大規模網路攻擊，目標涵蓋80多國，甚至可能竊取幾乎所有美國人的個資，就連美國總統川普與副總統范斯在去年競選期間使用的電話也遭竊聽。專家直言，此舉顯示中國網路實力已能與美國及其盟友匹敵，對全球資安構成前所未有的挑戰。

調查人員指出，「鹽颱風」的攻擊持續多年，滲透電信、政府、交通、住宿乃至軍事基礎設施，遠超外界先前認知。美、英官員將此形容為「無差別」與「肆無忌憚」的攻擊，加拿大、德國、日本等國也加入聯署，罕見點名中國政府進行譴責。

美國前聯邦調查局（FBI）網路部門副助理主任凱澤（Cynthia Kaiser）表示，考慮到攻擊規模，她難以想像有任何美國人能倖免。

報導指出，這些被竊數據可能讓中國情報機構追蹤政界人士、間諜與異議人士的通訊行為。僅美國就有6家以上電信公司中招，部分住宿與運輸業者也成為受害目標。英方更披露，中國駭客利用了長年未修補的舊漏洞。

安全專家指出，中國過去多針對敏感人員進行精準攻擊，而「鹽颱風」標誌著中國網路能力進入新階段，其耐心與技術水準展現政府支持的特徵。

美國前中情局副局長埃班克（Jennifer Ewbank）分析，10年前中國仍仰賴粗糙手法竊取情報，如今則能組織跨國、長期且精密的行動，凸顯北京爭取全球影響力的野心。

聲明同時揭露，至少3家中國科技公司被認定自2019年起便在執行相關行動，並直接為中國軍事與情報單位服務。專家認為，中國多年來蒐集海量數據，目的在於未來整合使用，進而影響全球通訊網路。

事實上，中國先前已多次捲入駭客醜聞，包括入侵美國政府人事資料庫、醫療保險公司，以及2021年被拜登政府指控攻擊微軟電子郵件系統。雖然俄羅斯與西方國家也擁有強大駭客與情報能力，但「鹽颱風」行動仍讓外界憂心未來全球資安戰局將進一步升溫。

美國前白宮官員紐伯格（Anne Neuberger）更在《外交事務》雜誌撰文直言，此次攻擊不僅是中國單次情報勝利，而是反映其企圖在數位戰場上奪取主導地位。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

