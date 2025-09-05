　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11咖啡「買3送1」助失智長輩！全家提供「新二代」物資卡

▲▼7-ELEVEN「幾點了咖啡館」推出集點買3送1。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN即日起至9月30日，指定門市推出「集點送咖啡」、「長輩刮刮卡」等活動。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為實踐共融，超商紛紛帶頭以行動做公益，並提供回饋帶動消費者支持。7-11 即日起至9月30日於「7-ELEVEN幾點了咖啡館」推出集點「買3送1」活動，指定時段購買任一杯咖啡或茶，就能集一點，集滿3點就送1張「CITY CAFE提貨卡」。全家也啟動「全家珍愛新住民」計畫，提供新二代子女物資卡、助養與獎學金等。

▲▼7-ELEVEN「幾點了咖啡館」推出集點買3送1。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN「幾點了咖啡館」邀請失智長輩於門市體驗工作，提升長輩快樂感與自信心。（圖／業者提供）

★7-11「幾點了咖啡館」公益計劃

7-11表示，全台已在今年正式邁入超高齡社會，老年人口佔總人口比例預估超過20%。為了響應9月國際失智症月，即日起至9月30日在全台21間「7-ELEVEN幾點了咖啡館」、1間「幾點了咖啡館PLUS」獨立店，推出消費集點公益計劃。

「幾點了咖啡館」專案由7-ELEVEN與天主教中華聖母基金會創立，目前共19家社福團體參與，邀請失智長輩於門市擔任「樂齡學習生」公益體驗，每月1至4次固定在門市體驗收銀、結帳、製作咖啡等項目，讓失智長輩以職能訓練方式，進行生活能力的復能，提高長輩社會參與力，目前有8成參與的失智長輩們提升快樂感與自信心、近9成家屬分享藉此舒緩照顧壓力。

▲▼7-ELEVEN「幾點了咖啡館」推出集點買3送1。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN「幾點了咖啡館」推出集點買3送1，買還送「長輩刮刮卡」。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN「幾點了咖啡館」推出集點買3送1。（圖／業者提供）

即日起至9月30日，推出「集點送咖啡」、「長輩刮刮卡」等活動，消費者在期間到指定21間「幾點了咖啡館」門市、1間「幾點了咖啡館PLUS」獨立店，於長輩體驗活動時段，購買任一杯咖啡或茶飲，就可集點，集滿3點就送「CITY CAFE提貨卡」1張，等於買3杯送1杯。

同時還能獲贈1款「Q版長輩刮刮卡」，透過刮刮卡上的暖心語錄，加入失智症友善行動，傳遞社區正能量。

★全家「珍愛新住民」公益計劃

全家便利商店指出，台灣新住民與新二代人口已超過250萬人，普遍面臨語言隔閡、經濟弱勢與社會融入挑戰。今年攜手賽珍珠基金會啟動「全家珍愛新住民」公益計畫，鎖定教育扶助、文化推廣與便利生活三大行動，預計協助千戶新住民家庭獲取資源，推動社會多元共融。

▲▼全家啟動「全家珍愛新住民」公益計畫。（圖／業者提供）

▲全家啟動「全家珍愛新住民」公益計畫。（圖／業者提供）

全家公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，計畫希望透過助學與文化推廣，幫助新住民家庭打破弱勢循環、建立跨文化自信。消費者也可至全台4,300家門市隨手捐零錢，善款將全數用於支持計畫，攜手打造新住民友善社會。

▲▼全家啟動「全家珍愛新住民」公益計畫。（圖／業者提供）

▲▼公益計畫將提供新二代物資卡、助養與獎學金，並由社工定期陪伴，協助安心學習。（圖／業者提供）

▲▼全家啟動「全家珍愛新住民」公益計畫。（圖／業者提供）

賽珍珠基金會執行長陳杰昇指出，新二代常面臨語言與文化認同的雙重壓力。公益計畫將提供1,000名新二代物資卡、助養與獎學金，並由社工定期陪伴，協助安心學習。同時推出文化教案、嘉年華活動及多語《便利生活手冊》，協助新住民快速適應台灣生活。

▲▼全家啟動「全家珍愛新住民」公益計畫。（圖／業者提供）

▲全家啟動「全家珍愛新住民」公益計畫。（圖／業者提供）

今年全家與基金會已於南海店成立全台首間「新住民就業友善便利商店」，設有多語輔具與社工店長，幫助新住民女性融入職場。另舉辦「新二代小小店長體驗營」與「新住民職場體驗工作坊」，讓學員實地體驗工作並分享家鄉故事，增進跨文化理解，打造多元共融舞台。

09/04 全台詐欺最新數據

517 2 2897 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／泰國新總理出爐！
快訊／7000萬交保柯文哲還要深思　民眾黨最新回應
江祖平獨戰三立副總兒「沒藝人出來挺？」　大票吐現實一主因
快訊／7千萬交保！　柯文哲聲明「需再行深思」下周決定
快訊／還差3000萬！　江和樹曝：陳佩琪籌到近4000萬
江祖平預告「9／10前所有事水落石出」　再酸龔益霆：你很可憐
民眾黨台南黨部副主委「1圖酸爆」：麻煩北檢點收7千萬
快訊／應曉薇確定傍晚辦交保　柯文哲尚未回覆北院

