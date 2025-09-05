邱議瑩持扇打臉遭起訴！　何元楷：賠了20萬、又折了高雄市長路

▲ 羅智強遭邱議瑩用扇子賞巴掌 。（圖／國民黨立委羅智強提供）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委邱議瑩去年在立法院議事過程中，因用紙扇揮打國民黨立委羅智強臉頰，日前不僅判賠20萬，更遭北檢起訴。對此，國民黨青年團前副總團長何元楷今(5日)表示，邱議瑩失控使用暴力不止一次了，過往她一腳踹法務部長辦公室門，光這張照片就證明是暴力慣犯，說是「暴力瑩」一點也不為過。他直言，邱議瑩賠了20萬、又折了高雄市長路，這種人要選高雄市長，大家思考一下，真的合適嗎？

何元楷表示，去年邱議瑩在國會議事攻防中，莫名其妙打了正在錄影的羅智強一巴掌，並囂張的嗆說「你是沒被打過喔」，自己想邱議瑩應該是「沒有被告過喔」。

何元楷表示，據自己對羅智強的了解，只要一開始邱議瑩公開對羅智強誠心道歉，羅可能還不一定會告邱議瑩。但邱議瑩態度惡劣，一開始根本不認錯，所以羅智強告邱議瑩就是剛好而已。

何元楷說，邱議瑩打羅智強這一巴掌絕對非常後悔，除了損失20萬外，現在還要被起訴，甚至也把未來自己要選高雄市長的路給斷送了。

何元楷認為，邱議瑩因為打羅智強被起訴，表示一時情緒失控，但自己並不認為邱議瑩是一時情緒失控，而是經常情緒失控，也就是說情緒控管有問題。

邱議瑩失控使用暴力也不止一次了。何元楷直言，大家還記得嗎？邱議瑩有一張照片，她一個大腳直接踹爆法務部長辦公室的門，光這張照片就證明邱議瑩是暴力慣犯，就證明邱議瑩是個愛動口也愛動手動腳的人。所以說邱議瑩是「暴力瑩」一點也不為過。

何元楷認為，一個情緒控管有問題的人，在做任何事情絕對都是情緒決策、衝動決策，從邱議瑩過往至今的言行舉止來看，她就是會這樣的人。如果邱議瑩真的當上高雄市長的話，在市政上的決策一定無法理性思考，絕對是情緒決策，無法理性判斷以市民福利為優先的決策。

最後，何元楷強調，邱議瑩這種人要選高雄市長，大家思考一下，真的合適嗎？自己是覺得邱議瑩別鬧了！

▼何元楷轟邱議瑩。（圖／翻攝自Facebook／何元楷）