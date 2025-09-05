羅智強認購500個萊爾紓壓球　曝若當選主席要做「這件事」

▲國民黨立委羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委羅智強日前表態投入黨主席選舉，今（5日）再發文提及，他決定帶頭響應，和朋友一起認購500個萊爾校長紓壓球，為被司法迫害的黨工籌措法律經費，此外，他還透露，若當選黨主席，也會延續朱主席的做法，一定全力走在國民黨的最前線，保護受苦受害的黨工同志。

羅智強表示，賴清德不只發動大罷免，更對國民黨進行司法大抄家，全台至少二十處地方黨部遭到搜索，數百名同志被約談，數十人遭羈押、起訴。

羅智強指出，為了替被司法迫害的黨工籌措法律經費，國民黨推出「萊爾校長紓壓球」，向社會募款，他也決定帶頭響應，和朋友一起認購500個萊爾校長紓壓球，每個726元，共36萬3000元，國民黨有需要的地方，就有羅智強。

▲國民黨限量推出「萊爾校長」紓壓球，為大罷免期間遭司法起訴的黨工募款。（圖／國民黨提供）

此外，羅智強透露，這其實也是他參選主席的政見之一，設立「行政司法濫權平反基金」，全額負擔遭綠色迫害黨工的法律費用，如果他當選主席，也會延續朱主席的做法，一定全力走在國民黨的最前線，保護受苦受害的黨工同志。

羅智強強調，這次國民黨推出的「萊爾校長」大獲好評，來自於年輕有創意的團隊，他一向都非常重視青年培育，若當主席，一定也會和朱主席一樣，給年輕朋友很大的發揮空間。

最後，羅智強說，他也會指導新媒體團隊，多善用AI技術，推出更多有創意，讓國民黨更加活潑的文宣，至於，認購紓壓球的部分，就是拋磚引玉，為受害黨工盡棉薄之力。