政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨主席支持誰？　洪孟楷：726、823反罷有戰功者優先考慮

▲▼洪孟楷出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

▲洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席之爭越演越熱，除羅智強、鄭麗文、張亞中相繼宣布參選外，戰鬥藍領袖趙少康今（5日）也表態，若盧秀燕、朱立倫、郝龍斌都不選，他將考慮參選。對此，國民黨立委洪孟楷表示，他對未來主席的想像，就是需要「能談、能戰、能承擔」，因此726跟823兩次反罷，有戰功者，應當優先考慮，畢竟這兩次國民黨存亡之戰，沒出力者何來有資格擔任下屆黨主席？

洪孟楷指出，國會外交時刻，但不忘關心台灣的新聞，尤其這幾天一直推播對於國民黨主席的參選，不可迴避，這絕對是9月、10月在野黨必須正面回應主流民意的時刻，國民黨要選出什麼樣的主席？他講實在話，目前他沒有定見，因為他是選民，他要看到主席候選人說服他。所以他主張登記過後一定要至少一場公開直播政見說明會，好好的向黨員（有投票權者）及台灣社會論述。誰才能真真正正帶領接下來的26、28年大選贏得勝利。

洪孟楷說，他心目中的未來主席，一定要符合這三個條件，下任主席任內，國民黨在野將超過十年，所以不比年齡、資歷、經驗；但一定要符合「能談、能戰、能承擔」三個條件，才能夠跟執政黨主席賴清德、第二大在野黨主席黃國昌有所區隔，帶領國民黨重返執政。

洪孟楷接著說，「能談」，就是論述、就是聲量。過去這幾年在野的媒體管道已經非常的少，如果沒有自帶聲量，或是能夠勇敢地面對每個政策都能有自己的論述跟主張，就無法有媒體版面能見度，因此能談非常關鍵，在野的力量就是靠論述來說服台灣主流民意繼續支持。

「能戰」，就是不避諱任何議題。包括兩岸路線、對美關稅、能源政策，甚至民進黨做的天怒人怨，能不能在1分鐘內直指民進黨錯誤的方向為何？擲地有聲！726跟823兩次反罷，有戰功者，應當優先考慮。畢竟這兩次國民黨存亡之戰，沒出力者何來有資格擔任下屆黨主席？

「能承擔」，每個月需要千萬的人事費用，以及26、28年兩次大選的糧草，能夠募集者，非常重要。是承擔者，不是要坐轎的人。2028年的總統提名人選，應當也要全黨來決定。無私無我、勇於承擔，是在野的國民黨最需要的主席人選。

洪孟楷強調，他心無定見，因為他是選民，他要聽過登記候選人的發表後，才會決定，他不帶風向，但他心中有對未來主席的期待，就是「能談能戰能承擔」，符合這三個條件的人，就會是他全力支持的對象。也希望各位黨員，靜下來好好思考，不要先入為主，是不是這三個條件就會是他們未來對主席的想像？

「這是最亂的時代，也是最好的時代」，洪孟楷說，國民黨一定會勇敢的浴火重生，跟台灣主流民意永遠站在一起，這點從反惡罷之役就可以看出，期待未來一個半月，能夠選出最合適的人選。
 

