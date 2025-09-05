應曉薇3000萬交保　遭停黨權2026披藍袍參選有變數

▲北院裁定國民黨議員應曉薇3000萬交保。（圖／記者黃哲民攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員應曉薇涉京華城案，在被羈押近1年後，5日上午台北地方法院裁定3000萬交保。應在遭羈押後，國民黨中央去年就開鍘停止黨權，台北市議會將在10月開議，據了解，應判決尚未定讞，因此仍具有議員身份，還可參與黨團運作；但其主要影響會在2026年議員選舉，因黨權遭停止，若提名作業前應未恢復黨權，將無法以國民黨提名身分參選議員。

前台北市長、民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積弊案，與國民黨台北市議員應曉薇雙雙遭羈押，而應曉薇2024年底獲1500萬元金額交保，但出來僅6天就被撤銷交保還押，日前她與柯文哲均聲請具保停押。台北地方法院裁定應曉薇3千萬元交保，並限制住居、科技監控。

應曉薇去年8月30日遭羈押禁見，國民黨台北市黨部9月3日針對應曉薇案召開紀律委員會，紀律委員會建議「以法院裁判為判斷基礎，若本案一審判決有罪，建議予以黨紀重懲」，並將會議結論函送中央，續由中央考紀會審議。

接續國民黨中央考紀會也在9月中旬決議停止應曉薇黨權，因此其黨權也從去年9月27日起遭停止至今。

如今應曉薇交保，10月台北市議會即將開議，應仍有議員身份，可參與國民黨團運作。本會期也面臨官司的陳重文也是同樣狀況，但陳沒有遭停權，因此後續仍可以國民黨身份選舉。

對此，國民黨台北市黨部表示，即使黨權遭停仍能參與議會黨團運作。但若應曉薇要投入2026台北市議員選戰，必須要在提名作業前申請恢復黨權，否則無法被國民黨提名參選。