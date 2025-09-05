在野轟綠成立選對會只顧選舉　民進黨：步調沒有比藍白早

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨本周三中常會通過成立選對會，有媒體社論質疑「民進黨想贏想瘋了、只想選舉」。對此，民進黨今（5日）回應，賴總統日前提出四項調整及四大優先，政府團隊全心專注國政，以民生為最優先。而根據《政黨法》規定，政黨若連續四年未推薦候選人參選公職，是會被廢止的。國民黨、民眾黨也已經作出早早布局，民進黨本週通過成立選對會，時程相較於在野兩黨，步調並沒有比較早。

民進黨3日召開中常會，會中通過成立2026年選舉對策委員會，備戰2026地方選戰。選舉對策委員會由邱義仁、徐國勇擔任共同召集人，成員包含王定宇（湧言會）、張宏陸（蘇系）、陳茂松（正國會）、莊瑞雄（英系）、陳培瑜（民主活水）、林益邦（綠色友誼連線）、劉維鈞（新潮流）。

對於媒體社論質疑「民進黨想贏想瘋了、只想選舉」，民進黨發言人戴瑋姍提到，日前民眾黨與國民黨都已在為接下來的2026選舉展開佈局與對外宣示，因此對於特定媒體與在野人士刻意混淆視聽與對民進黨的抹黑，深表不以為然。

戴瑋姍表示，相關評論應本於事實，不應雙標甚至亂標。諸如國民黨主席朱立倫早在823投票結果出爐後的記者會，就對外宣示國民黨要開始為2026甚至是2028選舉做佈局與規劃；民眾黨黃國昌亦早早表態參選，且於8月13日成立選舉決策委員會；因此，民進黨本週通過成立選對會，時程相較於在野兩黨，步調並沒有比較早。