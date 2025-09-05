泰女童9歲起遭性侵！　禽獸祖母「賣孫女換錢」得手百萬

▲ 12歲女童遭家人設局性侵。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國一名12歲女童遭祖母、同母異父的姊姊和男友聯手設局，3年來多次遭人性侵，犯嫌事後再向加害者勒索逾百萬泰銖（約新台幣95萬）。

綜合Thaiger等當地媒體，這起案件4日曝光，女童40歲的父親阿特（Art）向非營利組織Saimai Survive求助，盼能透過法律途徑制裁前妻一家的惡行。阿特說明，他與前妻在女兒6歲時離婚，當時前岳母主動提出照顧孫女，他也同意並每月匯錢生活費給女兒。

女童與祖父母、祖母的姊妹及臥床的阿姨同住期間，同母異父的22歲姊姊及其男友經常造訪，未料他們竟聯手策劃性侵勒索計畫。首次犯案時女童僅9歲，當時姊姊帶她到曼谷翁努區一間旅館，將她獨自留在房內，隨後一名17歲少年進入房間性侵得逞。事後姊姊立即威脅該名少年，索取5000泰銖「和解金」。

據悉，女童祖母、姊姊和男友過去3年內以相同手法犯案逾10次，勒索金額從1000至數十萬泰銖不等，最近一起發生在今年8月15日，向受害男子索取65萬泰銖。女童曾試圖反抗，卻遭姊姊掌摑，祖母更威脅「不配合就殺死她」。

阿特指控，他前往前妻家中看望女兒時，岳母總是在場，導致女兒不敢說出真相，直到女兒搬來與他同住，他才得知女兒的遭遇，目前已向警方報案，並堅持追究所有嫌犯責任。

Saimai Survive創辦人艾卡波普（Ekkaphop Lueangprasert）則震驚表示，此案性質嚴重，將通報中央調查局人口販賣防制部門處理。