朴子就業中心多元就業服務　協助新住民適應台灣職場環境

▲▼ 朴子就業中心助泰籍新住民找到薪生活 。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

來自泰國的新住民阿佩（化名），婚後隨夫定居嘉義縣水上鄉，初到台灣時不僅面臨語言隔閡，生活習慣與文化差異讓她一度感到孤單無助。求職過程中，她屢屢碰壁，難以融入當地職場與社會。所幸在朴子就業中心水上就業服務台的陪伴與協助下，阿佩逐步釐清方向，找到在台灣的第一份正職工作未來就業中心也將持續推動多元就業服務措施，協助新住民在台灣找到一份能兼顧安身、安心、安家及安穩的工作機會。

阿佩過去在泰國從事手作包裝作業，培養出良好的手眼協調能力、專注力與細心度，並能在重複性作業中保持穩定與精確，這些經驗成為她跨出語言隔閡的底氣。在就服員運用「職場學習及再適應計畫」、「新住民僱用獎助措施」及「婦女再就業計畫」等資源的協助下，她順利錄取水上鄉某手工具開發有限公司，擔任包裝作業員，負責產品清潔、擦拭、組裝與包裝等工作。

阿佩說。有了穩定的收入，我慢慢適應了台灣的生活與步調，覺得心裡更踏實，也對未來更有信心。」，同事們也對她讚譽有加，雖然在工作上的溝通，常以點頭或搖頭來確認是否瞭解，但她在工作上十分專注、用心，許多細節不需提醒就能做到精確無誤，動作俐落又精準，主管與同事們都相信，以她對工作的態度與努力，很快就能獨當一面。朴子就業中心強調，「經濟的穩定，是新生活最強的後盾。」。

為同時協助有就業需求民眾及解決企業缺工問題，朴子就業中心將於 9月8日（一）、9月16日（二）、9月17日（三）分別舉辦三場現場徵才活動，鼓勵在地廠商進用人才並促進弱勢族群穩定就業。參與廠商包括臺鹽生技三廠企業工會、新樺鋼鐵、台灣必成等多家公司，釋出逾百個職缺，涵蓋倉管、品保、操作員、焊接工、廠務儲備幹部、製造課課長、營工鋼管部專員、鋼構工程管理師、技術員、紡捲操作員、撚機掛落紗操作員等多種職務。其中，新樺鋼鐵提供製造課課長職缺，薪資最高可達55,000元，歡迎求職者踴躍應徵。

朴子就業中心張春美主任指出，勞動部提供多元的支持就業措施，在今（114）年8月6日修正「促進新住民就業補助作業要點」，適用對象除了現與或曾與在臺設有戶籍之國民結婚，經許可在臺居留、依親居留、繼續居留、長期居留、永久居留或定居之外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民及無國籍人民外，更擴大納入歸化、設籍後之新住民，以保障及擴大新住民就業權益；在願意僱用新住民的雇主部份，更推出「新住民僱用獎助措施」補助進用新住民雇主，以每小時基本工資核給，且不超過每月基本工資，最長六個月。如欲了解更多就業相關資訊與計畫方案申請方式，歡迎聯絡朴子就業中心（電話：05-3621632），或至勞動部勞動力發展署雲嘉南分署網站（https://yct168.wda.gov.tw/）查詢最新消息。