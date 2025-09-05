江祖平歷任男友「1特點」全場認證！電視台副總兒稱交往遭虧爆

▲江祖平。（圖／翻攝自FB／江祖平Fans` World）

記者鄺郁庭／綜合報導

「台版廣末涼子」江祖平近日指控三立副總之子龔益霆涉性侵，引發外界震驚，龔益霆則在社群平台發聲明否認。事件爆出後，不少網友歪樓討論起江祖平的感情史，發現男方幾乎都有一個特點，「歷任真的都是帥哥」，甚至有人直呼「是不是有陣子眼力下降，怎會顏值學家出問題了？」

江祖平外貌凍齡和形象優雅，是演藝圈公認的美魔女。她向來直率，對感情事毫不避諱，去年受訪時還自嘲自己是「外貌協會」的一員，笑稱「翻翻我的戀愛族譜就知道，我男友的身材都不輸黃少祺！」過往緋聞對象則包括馬志翔、李李仁、楊一展、周孝安及吳皓昇（Ben Wu），皆是公認的帥哥。

結果，龔益霆的「認愛」言論界引發網友熱議，不少人直呼難以置信，甚至連她的圈內好友成語蕎都在社群媒體留言力挺，「姐是顏控，大家都知道的，真的不要鬧了！」還有人在Threads發文，「渣就算了，還幻想現實分不清楚，要不要看一下人家歷任男友名單：馬志翔、李李仁、楊一展、周孝安、吳皓昇」。

留言一出，不少人也狂附和，「就在找這個留言！」「祖平哥歷任真的都是帥哥」、「還有黃少祺！」「人家歷任都是帥哥，這個真的入不了平哥的眼」、「她還有說過她只跟帥哥交往，是在幻想什麼？」甚至還有網友納悶，「是不是有陣子眼力下降，怎會顏值學家出問題了？」