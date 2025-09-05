　
    • 　
>
江祖平獨戰三立副總兒「沒藝人出來挺？」　大票吐現實一主因

▲▼江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

▲江祖平。（圖／翻攝自FB／江祖平Fans` World）

記者鄺郁庭／綜合報導

江祖平上月透過社群揭露有女性遭遇性侵，本月初更直接點名三立副總之子龔益霆，引爆震撼。不過龔益霆嚴正否認，強調兩人曾交往，上月底才分手。事件延燒後，有網友納悶為何沒有同電視台藝人出來挺？貼文引發討論。

有網友在Threads發問，「為何都沒有其他三立藝人出來支持江祖平？」底下紛紛留言，「所以你知道江祖平為什麼是俠女了吧！我們更應該聲援俠女」、「江祖平財富自由，接戲只是興趣所以她無所謂，其他演藝人員需要拍戲賺錢就有顧慮」、「真的好勇敢喔！但怕她被三立封殺。」

有網友則表示，「怕丟工作……但我認真覺得藝人真的要自己站出來，不要躲起來」、「有正義感很好，但撻伐其他沒有站出來講話的藝人就過頭了」、「很現實的一個話題，就是會去八點檔的演員，尤其老演員，就是明擺著去賺錢的，他們會想讓自己沒一個穩定工作嗎？」

據江祖平發文，指控龔益霆等其他兩位牌咖離開時，直接把一名女性牌咖拉進房間企圖性侵，甚至脫下自己的耳環、項鍊、手錶說道：「妳奶子超大我很喜歡，來當個牌友兼砲友吧！」幸好女方嚴正拒絕，並以男友即將回來為由請男方離開，但男方竟爆粗口「妳不要後悔喔！」她文末強調「我有訊息跟人證」，並透露事發當時兩人仍在交往。

此外，江祖平4日發文提及，所有內容已經排程到9月10日前，「所有事情都能水落石出了」。她最新發文表示不管刑事或民事，一定要索賠性侵罪，金額1300萬元，並已經找好法定代理人。

龔益霆4日則公開發文回應近日來指控，提及2024年10月23日起正式與江祖平交往，過程中常有爭執，幾度分合後，在2025年8月31日正式分手。並指江祖平在Threads所發貼文都是片面之詞與不實指控，除了請對方撤下不實發文，並願意配合任何司法調查。

三立電視總經理高明慧5日發聲明，向三立電視同仁說明3點：第一點是已經要求事件關係人龔美富資深副總暫離現職；第二點是公司調查資料移送士林地檢署，配合檢警偵辦；第三點是強調「公司絕不護短」。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

江祖平獨戰三立副總兒「沒藝人出來挺？」　大票吐現實一主因
江祖平獨戰三立副總兒「沒藝人出來挺？」　大票吐現實一主因

江祖平獨戰三立副總兒「沒藝人出來挺？」　大票吐現實一主因

江祖平性侵三立龔益霆

