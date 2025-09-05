總統公布退休金新制政院卻卡關　退警團體告發卓榮泰剋扣+瀆職

▲全國退休警察總會主張行政院不依法編列警察人員退休金新制預算，總會長耿繼文（前右2）今（5日）帶隊到台北地檢署，告發閣揆卓榮泰涉嫌瀆職。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

立法院今年（2025年）1月三讀通過《警察人員人事條例》修正案，將「退休所得替代率」從75%提高到80%，總統賴清德已於今年4月公布施行，全國退休警察總會認為行政院刻意怠惰、沒編入明年度中央政府總預算，今（5日）到台北地檢署告發閣揆卓榮泰涉嫌瀆職，喊話行政院懸崖勒馬，應維護退警權益。

全國退休警察總會長、警政署督察室前主任耿繼文，今上午10點多，與台北市退警協會理事長黃啟澤、曾任新北市退警協會理事長的新北市議員林國春，到北檢一起按鈴告發卓榮泰，現場還有近百位退警聲援喊口號。

耿繼文表示，警察人員退休俸新制，經立法院三讀通過、總統公布施行，行政院卻以沒預算、要釋憲為由，始終拖延不編入明年度中央政府總預算，已涉犯《刑法》剋扣、瀆職等罪嫌，行政院不該挑戰憲政與國會權威、做最壞示範，希望行政院能依法行政。

▲全國退休警察總會長耿繼文（左2）、台北市退警協會理事長黃啟澤（左1）、曾任新北市退警協會理事長的新北市議員林國春，今（5日）到台北地檢署告發閣揆卓榮泰涉嫌瀆職。（圖／記者黃哲民攝）

林國春說，歷經726、823的大罷免失敗，總統賴清德說希望團結和解、營造良好社會氛圍，但為何三讀通過的法律、經由總統公布施行，行政院竟還要聲請釋憲，這已違反法治立國精神，更戕害警察、消防、海巡、空警，還有移民署等警察人員退休權益。

林國春質疑行政院是否凌駕法律、立法院之上，更凌駕在總統府之上，會不會被其他民主國家消遣「我們中華民國總統公布的法律，結果行政院怠惰不執行」。林批國家的法治精神，「在民進黨執政下，蕩然無存」、「中華民國的法律，是讓民進黨來糟蹋的嗎？」

▲全國退休警察總會主張行政院不依法編列警察人員退休金新制預算，今（5日）到台北地檢署告發閣揆卓榮泰涉嫌瀆職，近百位退警到場聲援。（圖／記者黃哲民攝）

林國春表示，退警弟兄站出來表達心聲，不只捍衛自身權益，更捍衛法治精神，行政院該覺得汗顏，他喊話行政院懸崖勒馬、盡快朝野協商、依法編列預算，包括承諾要給軍人的待遇，否則若依行政院看法，未來總統公布的所有法律，大家都可比照辦理。

黃啟澤指出，警察人員在職期間為治安、公安出生入死，結果「退了就沒人理」，很傷害個人尊嚴、也背叛退撫制度的契約，全國各縣市退警協會，都支持今天的活動，希望行政院趕快編列預算，維護退警權益。