正妹女警違規查個資...辯「我被跟蹤」　記過2次打官司輸了

▲蔡姓女警目前被調離彰化縣警局。（圖／截取自彰化縣警局官網）



記者白珈陽／台中報導

原任職彰化縣警局的蔡姓女員警有「正妹女警」之稱，2020年至2022年非因公務使用警方查詢系統，查了14筆車籍資料，被縣警局記過2次，還被依瀆職罪嫌移送地檢署，其中瀆職罪證不足，檢方以不起訴處分。遭縣警局記過後，蔡女提起行政訴訟，辯稱自己被人尾隨跟蹤，為自身安全才查詢車主資料，台中高等行政法院認為，蔡女未恪遵「警察機關資通安全實施規定」，違紀情節嚴重，判她蔡女敗訴，而蔡女約半年前被調離彰化縣警局，轉調其單位任職。

判決指出，蔡女於2020年至2022年期間，在公務的狀況下，使用M-Police系統查詢14筆民眾個資，違反「警用行動電腦使用管理要點」第4點規定，遭縣警局核予記過2次，蔡女不服提起覆審，經公務人員保證暨培訓委員會駁回，蔡女仍不服，於是提起行政訴訟。

蔡女主張，她家人長期因停車、噪音問題與鄰居不睦，多次發現住家有陌生車輛停車時故意緊貼她的車，甚至尾隨跟蹤她，基於防止遭受身體、自由的危險，她才查詢車主資料，用意是要知道車主是誰，沒有把相關資料給任何人，也沒做任何運用。

蔡女認為，縣警局在處理懲處過程中有瑕疵，且縣警局將她依瀆職罪嫌移送部分，檢方已認為她未將查詢資訊作為他用、沒有從中獲得利益，已不起訴處分；蔡女強調，她查詢車籍相關情節未達洩密，依相關規定應是記過「1次以下」的懲處，她卻被記過2次，質疑縣警局違反比例原則且裁量濫用。

法官審酌，蔡女連續違反規定擅自查詢一般公務機密資料，時間長達近2年、多達14筆資料，違紀情節嚴重，顯未恪遵「警察機關資通安全實施規定」及「警用行動電腦使用管理要點」等規範，彰化縣警局援引的法規適用雖有瑕疵但不影響結論，判她敗訴。全案還可上訴。