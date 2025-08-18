假臨檢真摸乳！美警值勤「偷拍色色片」丟飯碗　最新現況曝光

▲赫爾曼涉嫌在值勤時，與色情網美一起拍片。（圖／翻攝YouTube、X）



記者吳美依／綜合報導

美國田納西州一名員警，竟在值勤時偷偷出演「假臨檢」色情影片，在劇中撫摸OnlyFans女星的胸部，換取不開對方罰單。他的瀆職行徑曝光後，隨即遭到革職，本月14日出庭時表示不再抗辯，躲掉牢獄之災。

網路流傳影片顯示，一名制服員警假裝臨檢，駕駛座上的色情網美喬丁（Jordin）隨即露出胸部，邀請對方撫摸，以利逃避罰單，同時伸手抓住員警胯下。

儘管員警肩膀以上沒有入鏡，手臂上警徽卻短暫曝光，顯示他是在納什維爾大都會警察局 （Metropolitan Nashville Police Department）服務3年的赫爾曼（Sean Herman）。

相關單位調查發現，這部影片2024年4月26日在一處倉庫停車場拍攝，赫爾曼當時理應正在值勤巡邏中。

消息曝光後，喬丁的OnlyFans訂閱人數暴增，但她宣稱影片是在赫爾曼上班之前拍攝，而且並非OnlyFans的粉絲獨享內容，而是想要發布在X增加流量。喬丁也透露，自己先前不認識赫爾曼，對方是透過網路論壇Reddit回應拍攝邀請的。

儘管如此，赫爾曼仍於去年5月遭到開除，隔月因涉嫌2項瀆職罪名被捕，隨後以3000美元保釋。同年8月，他被無限期吊銷田納西州執法人員執照，必須等到結案後才能申請復職。

面對瀆職的重罪指控，35歲的赫爾曼出席納什維爾刑事法庭時表示不抗辯，獲判1年監督緩刑及司法轉向處分（judicial diversion），意即若順利服完緩刑，案件可能撤銷並清除起訴紀錄。