美豪宅滅門血案！韓裔牙醫疑「殺妻女後輕生」　15歲天才少女慘死

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國喬治亞州亞特蘭大郊區的約翰斯克里克（Johns Creek）驚傳滅門血案，韓裔牙醫師崔詹姆斯（James Choi）疑似在豪宅內殺害52歲妻子明（Myoung）及15歲女兒格蕾絲（Grace）後自殺身亡，震驚當地社區。

《紐約郵報》報導，警方8月31日下午約4時接獲通報，前往位於聖艾夫斯鄉村俱樂部（St Ives Country Club）私人社區的豪宅，發現崔詹姆斯一家3口陳屍這棟價值175萬美元（約新台幣5375萬元）的6房豪宅。

警察局長米契爾（Mark J. Mitchell）表示，「這起悲慘事件不僅深深影響了家屬和鄰居，更震撼整個社區。我們向受到影響的人致上最深哀悼，希望社區在這艱難時刻為他們祈禱。」

52歲的崔詹姆斯是韓國移民，畢業於田納西大學孟斐斯分校，生前在蘇萬尼市的Highland牙醫診所執業。診所網站介紹，他的「首要目標是讓每位病患展現笑容，像對待家人般照顧病患」。

而他15歲的女兒格蕾絲就讀比斯迦山基督教學校（Mount Pisgah Christian School）二年級，是一名天賦異稟的小提琴家，今年7月才和真北交響樂團（True North Symphony）在紐約卡內基音樂廳演出。校方發表聲明哀悼，「我們必須沉痛證實，我們珍貴摯愛的學生格蕾絲不幸離世。」

警方基於調查完整性及對家屬的尊重，目前未公布具體死因，全案仍在調查中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995