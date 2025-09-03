Cosplay攝影師性侵29少女！硬碟藏6817部性影像　檢起訴求刑25年

▲吳姓Cosplay攝影師(紅圈)涉性侵多名未成年少女遭起訴，他的房間雜亂，收藏許多公仔。（圖／記者游瓊華翻攝)

記者游瓊華、郭玗潔／雲林報導

雲林一名13歲少女疑遭29歲吳姓Cosplay攝影師性侵，並拍下侵犯過程，少女的媽媽報警後，吳男竟仍繼續在網路約拍，遭雲林地檢署於今年月5月6日拘提到案，並向法院聲請羈押禁見獲准。檢方也在吳男硬碟發現高達6817部性影像，內容全是吳男和年輕女性性交、猥褻的畫面，檢方查出其中29名受害人為未成年少女，吳男以利誘、強迫的方式，對她們侵犯高達54次。近日偵查終結，吳男被依違反強制性交及兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴。

雲林縣警察局斗六分局於2024年11月4日晚間獲報，吳姓兼職攝影師以免費拍照為餌，引誘未成年少女見面，再性侵少女並拍下性影像，檢察官訊問被害少女後，持搜索票到吳男住處搜索，扣得電腦主機1部、行動硬碟3台、單眼相機1台、記憶卡1張、手機1支。

經數位鑑識，發現吳男按照拍攝對象和日期，整理了共944個資料夾，其中436個資料夾全是吳男和年輕女性性交、猥褻的影像，數量高達6817部，影像內許多都是未成年少女。經檢方擴大偵辦，並防止吳男逃亡，立即將吳男拘提到案，並向雲林地院聲請羈押禁見獲准。

全案使用人臉辨識、比對後，成功辨識出29名未滿18歲少女的真實身分，年齡最小僅12歲。據查，吳男在20106年至2024年間，透過社群媒體、交友軟體與Cosplay攝影活動，結識並邀約年輕女子到景區、攝影棚、旅館或吳男的台南住處進行拍攝，使用金錢引誘、勸說或強迫等方式，對這29名未成年少女性侵、猥褻54次，同時將犯行錄下。

檢方日前偵查終結，向雲林地院提起公訴，依加重強制性交、與未滿16歲女子為性交或猥褻、竊錄他人身體隱私部位、與少年為有對價之性交行為、引誘使少年被拍攝性影像、違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪嫌，分別具體求刑有期徒刑3年2月至15年不等，合併求刑25年。