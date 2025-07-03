台南教育局徵才！　招募3名心理師打造五「心」級輔導服務

▲台南市教育局輔諮中心舉辦專輔人員甄選，誠摯邀請心理師夥伴加入校園輔導行列。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為充實校園學生輔導能量，台南市政府教育局預計於8月2日舉辦2025年度第2次約聘專任專業輔導人員甄選，開放錄取3名心理師，包括一般地區1名、偏遠地區2名，市府誠摯邀請關懷青少年心理健康的專業夥伴加入，一同為學子打造五「心」（細心、貼心、熱心、耐心、愛心）級支援網。

市長黃偉哲表示，學生輔導是校園教育不可或缺的一環，市府持續充實三級專業輔導人力，透過心理諮商、危機事件處理、個案轉介與心理衛教宣導等方式，讓校園成為孩子情緒安頓與心理成長的避風港。期望透過專業人員的加入，完善學生輔導資源布建，強化校園韌性。

教育局長鄭新輝強調，學生輔導工作需要持續投注與人力支援，透過與教師、家長共同合作，建立完整的學生照護系統。他誠摯邀請對輔導工作具備熱忱的心理師投入台南輔諮行列，在助人工作的路上，發揮最大專業能量。

台南市學生輔導諮商中心主任吳宜蓁指出，本次甄選簡章已公告於台南市政府教育局網站（https://bulletin.tn.edu.tw/）及學生輔導諮商中心網站（https://tscc.tn.edu.tw/），報名方式採郵寄通訊，截止日為114年7月11日（五），郵戳為憑。如有疑問，可洽諮商中心人力督導組（電話：06-2521083分機21）。