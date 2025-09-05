「這金額就是不想放人！」柯文哲7000萬交保　網喊：為難人的數字

▲北院裁定柯文哲7000萬交保。（資料照／記者黃哲民攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北地院審理京華城案，昨（4日）開庭調查在押被告柯文哲、應曉薇是否第4度延押，今（5日）裁定柯文哲7000萬元交保、應曉薇3000萬元交保。消息曝光後，有網友直呼柯文哲終於要出來了；但也有網友表示，「7000萬交保會不會太扯」、「這是要讓人無法交保嗎」。

柯文哲深陷京華城風暴，於113年9月5日偵查中被羈押禁見獲准，期間僅短暫交保6天，隨即再逆轉羈押至今。4日北院提訊決定是否延押，今北院裁定柯文哲7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控。目前黨內緊急籌錢中，籌出保證金，「把主席救出來」。

消息曝光後，就有不少網友在《ETtoday新聞雲》粉專底下留言表示，「7000萬，是大毒梟要交保嗎」、「這金額就是不想放人啊」、「7000萬是合理的金額嗎」、「連保釋金也要天價，欺人太甚，天理不容」、「交保金是正常的嗎？7千萬」、「越來越多錢～交保金是天價欸」、「7000萬，太誇張了啦」、「這金額也太扯，那些搞詐騙的都沒這麼高的交保金」、「7000萬，這是為難人家的數字，太過分了」。

也有網友回應，「阿北終於出來了」、「支持柯P」、「阿北終於交保了」、「交保了然後呢？收了錢沒多久又要把人押回去嗎」、「才7000萬，真便宜」、「有錢誰都可以放出來」、「這下熱鬧非凡，政壇好戲上場」、「主席該換人了吧」。

據了解，交保就是要求犯罪嫌疑人付保證金來代替羈押，以確定之後可以順利進行追訴、審判及執行。交保只是要確定犯罪嫌疑人不要亂跑，若之後都很配合法院，該筆錢將會全數退還，反之則會沒收。

此外，交保金的多寡是以案情輕重、嫌疑人態度及其資產來當標準，主要是為了達到嚇阻效果，若真的付不出來，也可能以其他方式來替代，像是限制出境、交由親友看管等。