LIVE／羈押1年可以回家了！柯文哲7000萬交保　北院現場曝光

記者葉品辰／台北報導
民眾黨前主席柯文哲與國民黨台北市議員應曉薇因涉京華城案，分別在去(113)年9月5日與同年8月29日遭羈押，應曉薇雖於去年底交保，但出來僅6天就被撤銷交保還押。今日台北地方法院裁定柯文哲7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控，應曉薇則是3000萬元交保，並限制住居、接受電子監控，並在籌足保金後前往北院辦理手續，《ETtoday新聞雲》將全程直播，為您掌握最新現場。
▲台北地院審理京華城案，4日提訊在押被告柯文哲、應曉薇召開延押調查庭。（圖／記者黃哲民攝）
