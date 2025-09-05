LIVE／羈押1年可以回家了！柯文哲7000萬交保　北院現場曝光

國民黨台北市議員應曉薇涉京華城案，在被羈押近1年後，5日上午台北地方法院裁定3000萬交保。應在遭羈押後，國民黨中央去年就開鍘停止黨權，台北市議會將在10月開議，據了解，應判決尚未定讞，因此仍具有議員身份，還可參與黨團運作；但其主要影響會在2026年議員選舉，因黨權遭停止，若提名作業前應未恢復黨權，將無法以國民黨提名身分參選議員。