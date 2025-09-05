柯文哲7000萬交保　能否順利「全看1關鍵」！律師：有2大挑戰

▲柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）



記者施怡妏／綜合報導

台北地院今（5日）裁定涉入京華城案與政治獻金侵占案的民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，並限制出境、出海與住居，且須配戴電子腳鐐。律師黃帝穎表示，柯文哲是否能夠維持交保，要看「北院是否已釐清這七大疑點」，且後續若北檢提抗告，柯文哲在高院至少有兩大法律挑戰。

黃帝穎在粉專發文，柯文哲先前遭高等法院以「七大串證與滅證疑慮」為由，撤銷北院交保裁定，如今再次獲准交保，北院是否已釐清這七大疑點，將成為此案能否順利維持交保的關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃帝穎進一步指，北檢是否提起抗告值得關注，如提起抗告，柯文哲在法律上有兩大挑戰，第一個挑戰是，本次交保是否已沒有高院前次撤銷交保的七大串證滅證事由；第二點則是，柯文哲在押都能持續網攻干擾證人，交保如何確認證人不被干預？

柯文哲於去年9月5日偵查中被羈押禁見獲准，期間僅短暫交保6天，隨即再逆轉羈押至今。北院4日提訊2人，決定是否延押；今天作出裁定，柯文哲7000萬元交保，限制出境、出海8個月，須接受電子監控；而北市議員應曉薇也裁定3000萬交保，限制住居、科技監控。

目前黨內緊急籌錢中，籌出保證金，「把主席救出來」。台北地檢署方面則回應，在收到裁定理由後，將研議是否提起抗告。