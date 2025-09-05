柯文哲7000萬交保！　周榆修：賴清德怕了

▲周榆修。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

台北地院今（5日）裁定涉入京華城案與政治獻金侵占案的民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，並限制出境、出海與住居，且須配戴電子腳鐐。對此，民眾黨秘書長周榆修於直播時收到此消息，他表示，終於等到這一天，由此可以看出台灣在柯文哲案子上的態度，讓總統賴清德怕了，而交保金沒有高於去年交保的7000萬，總算看到北院不顧外界、上頭干擾，但這麼多錢對民眾黨是個壓力，籌錢仍是一大挑戰。

周榆修接受節目《觀點芹爆戰》訪問時，得知北院裁定柯文哲7千萬交保，他表示，終於等到這一天，由此可以看出整個台灣在柯文哲案子上的態度，讓賴清德怕了，賴了解到權力來源是人民，而不是自己獨斷。

周榆修表示，這個交保金額沒有高於去年7000萬，北院法官辛苦了，呼籲各界要給各個法院獨立審判的空間，高院是高院的事，地院是地院的事，地院法官壓力一定也不小，搞不好上頭可能叫他們交保金要加1000萬、2000萬，又再給柯文哲穿小鞋，稱一定是重大犯罪必須多少交保金才能出來。

周榆修認為，這個交保數字某些程度是北院的一個態度，去年在3000萬、7000萬兩度交保時，法官一度問檢察官「到底還有多少東西，一次拿出來」，白話文就是不要這樣做，都已經起訴了。

周榆修說，起訴那刻就應該交保，結果北檢又抗告，法官只能無奈說尊重審級制度，直到現在交保金又擺回來7000萬，總算看到北院不顧外界、上頭干擾。

周榆修也直言，但北檢會不會再度抗告？自己坦白講沒有信心，對北檢最近的做法與反應不抱任何期待，是有可能抗告的。

周榆修強調，自己要正告賴清德，「為什麼我說你怕了？你就怕了不然呢？726、823用這樣的方式處理，處理的不只是柯文哲、國民黨，還有無形的手，為什麼會用媒體不斷提到小英男孩，還選在蔡英文探望賴清德的的幾天後，逼著蔡英文辦公室要罕見發聲明，賴清德這個當今聖上真的是怕了啦」。

最後，周榆修提到，上次7000萬交保已經是民眾黨大家火力支援，相信此時此刻陳佩琪正在傷腦筋當中，交保金還是要湊一下，7000萬不是7000塊沒有那麼簡單，這麼多錢當然對民眾黨是個壓力，柯文哲有機會可以回家，對陳佩琪來講，心情上應該會比較平復，但籌錢仍是一大挑戰。