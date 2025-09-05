　
地方 地方焦點

強化全方位救護！　南消七大隊辦理EMT複訓提升急救效能

▲台南消防第七大隊辦理EMT複訓，實務演練強化急救技能。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南消防第七大隊辦理EMT複訓，實務演練強化急救技能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為因應日益多變的災害與緊急救護環境，台南市消防局第七救災救護大隊舉辦初級及中級救護技術員（EMT-I、EMT-II）複訓課程，內容涵蓋核心醫療技能、OHCA傷患處置策略、特殊病況處理及呼吸道照護等，從專業技術到溝通應對全面升級，確保救護人員面對多變現場皆能冷靜、安全、有效完成任務。

▲台南消防第七大隊辦理EMT複訓，實務演練強化急救技能。（記者林東良翻攝，下同）

課程包括「到院前心臟停止之創傷患者」、「小兒、孕婦等特殊病人狀況」、「呼吸與呼吸道照護」、「愛滋病防治教育」等重點，著重強化技術操作與臨場反應，協助同仁熟稔從現場評估、心肺復甦、車上照護到醫療交接的完整流程。透過實務案例解析與模擬演練，使救護人員能在高壓情境下迅速判斷、妥善處置，大幅提升整體救護效率與品質。

▲台南消防第七大隊辦理EMT複訓，實務演練強化急救技能。（記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊長石家源表示，緊急救護勤務是消防人員目前工作量最龐大的部分，也是與市民接觸最密切的服務，提升救護品質與民眾安全福祉息息相關。本大隊透過落實複訓及定期救護品質管考，確保消防人員持續為市民帶來更安全的生活環境。

消防局長李明峯指出，隨著救護任務及醫療技術的進步，消防局不斷汰舊換新醫療裝備，包括自動甦醒器、十二導程心電圖機、潮氣末二氧化碳偵測器、骨內針等，同時落實技術複訓與競賽機制，鼓勵同仁挑戰自我、精進技能，使救護隊伍不僅專業，更懂溝通、能理解，全面守護市民生命安全。

▲台南消防第七大隊辦理EMT複訓，實務演練強化急救技能。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲強調，緊急救護是城市安全的第一道防線。感謝消防同仁的努力與投入，讓市民在危急時刻都能獲得最即時、最安心的幫助。市府將持續投入資源，打造一個讓市民安心、讓第一線同仁放心執勤的優質城市。

強化全方位救護！　南消七大隊辦理EMT複訓提升急救效能

