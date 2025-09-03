嘉信開發捐贈派遣耳機　助南消精準搶救提升勤務效率

▲嘉信開發董事長蘇育慶偕同公司代表捐贈派遣耳機組，消防局主任陳明辰致贈感謝狀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局3日舉辦「嘉信開發股份有限公司指揮派遣設備捐贈儀式」，由董事長蘇育慶偕同公司代表唐特助、李經理出席，消防局救災救護指揮中心主任陳明辰代表接受並頒發感謝狀，以表達誠摯謝意。

嘉信開發長期關心地方公共事務，持續以實際行動支持公務單位。據統計，2024年度台南消防局救災救護指揮中心共接獲28萬0858通報案，顯示消防勤務需求量極大。蘇董事長得知119執勤員接聽報案同時需輸入內容，若能騰出雙手將大幅提高效率，即慷慨捐贈價值約30萬元的派遣系統耳機組36套，讓執勤員能專注掌握報案資訊，加速精準派遣，進一步提升勤務品質。

消防局長李明峯表示，119執勤員是「第一線中的第一線」，每天接聽數百通報案電話，需即時引導避難甚至遠端教學CPR，感謝嘉信開發傾聽需求、捐贈完善設備，協助降低干擾、加快應變，對消防勤務效能助益良多。

市長黃偉哲也特別致謝，強調嘉信開發對消防工作的支持，正是城市安全的堅實後盾，在災害發生時，每一秒都關乎民眾生命，嘉信的捐贈展現企業回饋社會的愛心與責任感，「每個責任蔓延就是無止盡的希望」，市府將持續努力，攜手民間打造更安全、更宜居的台南。