　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南消攜手省躬國小　深化校園防災教育向下扎根

▲南消攜手省躬國小，學童實際演練抗震保命三步驟，培養正確防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消攜手省躬國小，學童實際演練抗震保命三步驟，培養正確防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

9月是國家防災日，為提升國小學童防火防災意識，台南市消防局第七大隊灣裡分隊3日上午8時許，攜手南區省躬國小辦理防災暨政風宣導，透過實際操作課程，讓學生學習正確防災、自救技能，同時強化師生廉潔觀念，讓守法與安全意識深植校園每個角落。

▲南消攜手省躬國小，學童實際演練抗震保命三步驟，培養正確防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

此次防災宣導內容涵蓋防震、防溺知識、射水體驗、住宅用火災警報器、CPR與政風宣導等多項主題。消防同仁現場教導學童演練「趴下、掩護、穩住」抗震保命要領，認識水域安全並實際拋投救生圈，學習安全協助溺水者等待救援；同時指導CPR操作，說明火災警報器的重要性，讓學生了解居家安裝火災警報器的重要，搭配急救技能，在關鍵時刻保護自己與家人。課程也融入廉潔法治教育，培養學童正確價值觀。

▲南消攜手省躬國小，學童實際演練抗震保命三步驟，培養正確防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊大隊長石家源表示，9月19日上午9時21分中央氣象署將發布「國家級警報」，呼籲大家配合抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」，希望各級校園透過實地演練，讓師生在災害發生時確保生命安全。消防局長李明峯則秉持市長黃偉哲施政理念，持續推動防火防災宣導，期望透過本次演練，讓正確防災觀念向下扎根，全面提升市民防災意識與災害應處能力。

▲南消攜手省躬國小，學童實際演練抗震保命三步驟，培養正確防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊提醒，平時應固定家具、準備緊急避難包，遇地震勿驚慌，務必保護頭頸部，並立即做好抗震三步驟，躲在桌下可握住桌腳，隨桌移動形成防護屏障，降低災害損失。消防局也將持續透過多元平台傳達防火防災資訊，提升城市抗災韌性，打造更安全宜居的台南。

▲南消攜手省躬國小，學童實際演練抗震保命三步驟，培養正確防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／三重嚴重車禍！　滿地碎片1人慘死
SPA大亨無照酒駕撞死空少！　判6年8月拒入監
快訊／首爾隨機殺人　2人當場停止心跳
8女被逼賣淫試車　她接客一半猝死
高雄女遭輾肢體變形亡！　警急尋家屬
習近平93大閱兵　賴清德發聲
午後雷雨發展旺盛！　「琵琶」颱風最快今晚生成
屁孩「筷子擋壽司」引眾怒　台灣壽司郎急消毒發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮秋祭國殤大典！徐榛蔚率各界緬懷先賢烈士致最高敬意

台南秋祭革命先烈暨陣亡將士　黃偉哲：精神永存激勵後人

熱血青年把握機會！花蓮新創基地進駐團隊招募　申請至10/15

台南學子用繪本說海洋故事　小海葵魚遇上白海豚守護藍色家園

普渡化愛心！台電屏東區處善行送暖到社會角落

屏東86歲翁早餐後外出散步未歸　警急調監視器2小時找回

南消攜手省躬國小　深化校園防災教育向下扎根

崑山科大攜手六校啟動「3+2新五專」　培育台積電供應鏈人才

南消挺進家樂福宣導　四大措施遠離電氣火災威脅

中華醫大施秝淇教官榮獲全民國防教育傑出貢獻獎　全國大專唯一得主

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

花蓮秋祭國殤大典！徐榛蔚率各界緬懷先賢烈士致最高敬意

台南秋祭革命先烈暨陣亡將士　黃偉哲：精神永存激勵後人

熱血青年把握機會！花蓮新創基地進駐團隊招募　申請至10/15

台南學子用繪本說海洋故事　小海葵魚遇上白海豚守護藍色家園

普渡化愛心！台電屏東區處善行送暖到社會角落

屏東86歲翁早餐後外出散步未歸　警急調監視器2小時找回

南消攜手省躬國小　深化校園防災教育向下扎根

崑山科大攜手六校啟動「3+2新五專」　培育台積電供應鏈人才

南消挺進家樂福宣導　四大措施遠離電氣火災威脅

中華醫大施秝淇教官榮獲全民國防教育傑出貢獻獎　全國大專唯一得主

綠議員何孟樺自曝子宮肌瘤將開刀　「始終沒有勇氣好好面對」

關稅戰掀狂風巨浪！TISA成股海浮木　什麼是TISA？懶人包8大問題一次看

GIS-KY獨供蘋果三大產品　郭明錤：最壞時期已過

花蓮秋祭國殤大典！徐榛蔚率各界緬懷先賢烈士致最高敬意

最老FRIDAYS退場　醫美診所月租36萬搶卡位

母謊稱出國玩「竟赴瑞士安樂死」！回家只剩骨灰　女兒收包裹崩潰

台南秋祭革命先烈暨陣亡將士　黃偉哲：精神永存激勵後人

蕾菈18歲嫁2年男友「懷孕被劈腿」離婚！　戀湯宇1年二婚仍告吹

學生遭隨機攻擊頭痛2年！怪男擺爛拒賠33萬　母子打工賺醫藥費

ETtoday八連霸請您喝咖啡　800項好禮大放送

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

地方熱門新聞

台南爆紅夜奇鴨、菜奇鴨被問爆　市府回應

丹娜絲屋損慰助金核撥逾9.5億元黃偉哲：從速、從寬、從實

SUMITOMO挖土機競標8輪最終95.1萬落槌　仁德透天厝也拍出

屏東限定！捐血1袋換草鴞玩偶

施工打翻松香水　高雄一家7口燒傷送醫

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

軍人偷拍＋跟蹤前女友台南地院判拘役70日＋8月徒刑

開學焦慮別慌！部桃精神科主任教調適祕訣

桃園致力兒少保護　開辦系列課程助專業升級

桃園聯手北部七縣市　強勢打擊噪音車　

桃園景福宮傳承民俗　助莊敬國小宋江陣社團

空拍+水砲機器人聯手！台南消防局打造智慧救災新模式

崑山科大攜手六校啟動「3+2新五專」培育台積電供應鏈人才

中華醫大施秝淇教官榮獲全民國防教育傑出貢獻獎

更多熱門

相關新聞

南消挺進家樂福宣導四大措施遠離電氣火災威脅

南消挺進家樂福宣導四大措施遠離電氣火災威脅

近期因電氣因素引發的火災屢見不鮮，造成人命及財產損失，台南市消防局第五大隊仁德分隊，特別結合仁德家樂福，在入口處擺攤進行防範電氣火災宣導，提醒民眾要定期檢查臥室、客廳的插座及延長線是否正常，以防止火災發生。

惡師霸凌國中學生遭解聘　遭檢舉仍進校園教羽球課

惡師霸凌國中學生遭解聘　遭檢舉仍進校園教羽球課

媽媽反對變性！美23歲槍手「血洗校園」動機曝

媽媽反對變性！美23歲槍手「血洗校園」動機曝

新光三越小北店即將開幕南消六大隊指導演練強化防災應變

新光三越小北店即將開幕南消六大隊指導演練強化防災應變

專挑學校周遭ATM提款　屏警5波行動逮17詐團成員

專挑學校周遭ATM提款　屏警5波行動逮17詐團成員

關鍵字：

南消省躬國小校園防災教育扎根

讀者迴響

熱門新聞

YTR蕾菈宣布離婚！

江祖平怒PO性侵男正面照！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

台積電工程師　公務機當約砲神器

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

快訊／台積南京廠豁免遭美撤銷　經部深夜回應

王心凌爆「復合」吳克群！機上去廁所他貼心護駕

快訊／美撤銷南京廠豁免　台積電回應

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面