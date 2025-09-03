南消攜手省躬國小　深化校園防災教育向下扎根

▲南消攜手省躬國小，學童實際演練抗震保命三步驟，培養正確防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

9月是國家防災日，為提升國小學童防火防災意識，台南市消防局第七大隊灣裡分隊3日上午8時許，攜手南區省躬國小辦理防災暨政風宣導，透過實際操作課程，讓學生學習正確防災、自救技能，同時強化師生廉潔觀念，讓守法與安全意識深植校園每個角落。

此次防災宣導內容涵蓋防震、防溺知識、射水體驗、住宅用火災警報器、CPR與政風宣導等多項主題。消防同仁現場教導學童演練「趴下、掩護、穩住」抗震保命要領，認識水域安全並實際拋投救生圈，學習安全協助溺水者等待救援；同時指導CPR操作，說明火災警報器的重要性，讓學生了解居家安裝火災警報器的重要，搭配急救技能，在關鍵時刻保護自己與家人。課程也融入廉潔法治教育，培養學童正確價值觀。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，9月19日上午9時21分中央氣象署將發布「國家級警報」，呼籲大家配合抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」，希望各級校園透過實地演練，讓師生在災害發生時確保生命安全。消防局長李明峯則秉持市長黃偉哲施政理念，持續推動防火防災宣導，期望透過本次演練，讓正確防災觀念向下扎根，全面提升市民防災意識與災害應處能力。

消防局第七大隊提醒，平時應固定家具、準備緊急避難包，遇地震勿驚慌，務必保護頭頸部，並立即做好抗震三步驟，躲在桌下可握住桌腳，隨桌移動形成防護屏障，降低災害損失。消防局也將持續透過多元平台傳達防火防災資訊，提升城市抗災韌性，打造更安全宜居的台南。