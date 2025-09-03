　
地方 地方焦點

南消挺進家樂福宣導　四大措施遠離電氣火災威脅

▲台南市消防局仁德分隊進駐家樂福，向民眾宣導防範電氣火災的重要性。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局仁德分隊進駐家樂福，向民眾宣導防範電氣火災的重要性。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期因電氣因素引發的火災屢見不鮮，造成人命及財產損失，台南市消防局第五大隊仁德分隊，特別結合仁德家樂福，在入口處擺攤進行防範電氣火災宣導，提醒民眾要定期檢查臥室、客廳的插座及延長線是否正常，以防止火災發生。

▲台南市消防局仁德分隊進駐家樂福，向民眾宣導防範電氣火災的重要性。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，電氣火災常見原因包含電線老化、過載使用、插座接觸不良、違規改裝電路及電器使用不當，若未即時改善，極易釀成火警。典型案例如延長線同時插入多台高功率電器，導致線路過熱；或電暖器靠近衣物長時間未關機，甚至插座鬆動冒火花，都是潛在火災危險。尤其臥室與客廳，由於電視、冷氣、電暖器、充電器等電器長時間使用，若忽視檢查，更容易成為火災隱患。

▲台南市消防局仁德分隊進駐家樂福，向民眾宣導防範電氣火災的重要性。（記者林東良翻攝，下同）

消防局呼籲民眾落實以下四大防範措施：線路檢查：定期檢視家中電線、插座及延長線，若有破損或老化應立即更換，臥室與客廳更要特別注意。正確用電：高功率電器避免共用插座，不使用時應拔除插頭。設備檢修：電器若出現異常發熱或異味，應立即停用並送修。安全裝置：建議安裝漏電斷路器與自動斷電設備，及早防範危險。

台南市長黃偉哲提醒：「多一份消防安全常識，增一分居家生活安全。」希望藉由宣導，讓民眾提升災害預防及應變能力，增加防火、防災及逃生知識，保護自己也保護他人。

▲台南市消防局仁德分隊進駐家樂福，向民眾宣導防範電氣火災的重要性。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防單位除了平時救災救護及為民服務，更要與轄內民眾保持良好互動，透過社區駐點擺攤活動推廣防火教育，利用案例分享提高學習意願和成效，落實防災教育普及的目標。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

南消家樂福宣導電氣火災威脅

