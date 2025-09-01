　
地方 地方焦點

提升社區自護力！基隆再添50名防災士　扛起社區減災重任　

▲基隆新增50名防災士 成為鄰里最強後盾。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲從教師到後備軍人！基隆防災士培訓匯聚各界菁英，50人完訓守護家園。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升基隆市防災能力與市民自救互救技能，基隆市消防局於8月30日至31日舉辦「基隆市114年度強韌臺灣計畫第2梯次防災士培訓」，共計50位來自產官學界的學員完成為期兩天的專業課程。本次培訓吸引來自台灣防災產業協會、後備軍人輔導中心、教育界、醫療院所及社區代表等多元背景學員參與，共同加入基隆市防災士行列，未來將成為社區防災的重要力量。

課程內容涵蓋災害趨勢分析、防救知識講授、急救技能實作及避難演練等多面向培訓。劉芷妤教授透過近年極端氣候、地震與火災案例，深入解析多重災害的連鎖效應，強調防災士在社區中扮演的關鍵互助角色。蘇元風教授則指出，防災工作不應僅停留在資料蒐集階段，更需要轉化為居民能夠實際執行的行動，並透過跨領域合作加速防災訊息傳遞。

▲基隆新增50名防災士 成為鄰里最強後盾。（圖／記者郭世賢翻攝）

實作課程中，救護教官曾慶祥與助教周佳慧指導學員演練CPR、AED使用與包紮技巧，強調「及時、正確的急救能救人一命」的重要性。消防局科長陳進源分享地震防護技巧，著重於「面對未知災害時應做好更充分準備」的理念。

安樂分隊長黃軍緯以實際火災搶救經驗，提醒民眾注意生活環境中的火源與可燃物管理。莊睦雄教授則帶領學員進行避難收容情境演練，透過角色扮演方式，讓學員親身體驗如何協調人力與資源，強化臨場應變能力。

台灣防災產業協會陳怡璇課後分享表示，課程讓她深刻體會理論與實務結合的重要性，並思考如何讓防災產品更貼近社區需求。擔任國中教師的黃冠瑄老師指出，所學知識將有助於推動校園防災教育，並將防災觀念延伸到家庭層面。仁愛區後備軍人輔導中心曾凱弘組長強調，後備軍人結合防災士專業，能在災害發生時成為社區安全的重要後盾。

▲基隆新增50名防災士 成為鄰里最強後盾。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆新增50名防災士 成為鄰里最強後盾。（圖／記者郭世賢翻攝）

提升社區自護力！基隆再添50名防災士　扛起社區減災重任　

迎接114學年度，基隆市教育建設傳來雙重喜訊！副市長邱佩琳今（1日）在東信國小開學日宣布，市府已投入逾1.2億元推動「校園周邊通學安全改善工程」，其中東信國小周邊步道已全面完工；同時更成功爭取近2億元經費，將啟動該校「育智樓」老舊校舍改建工程。這「一軟一硬」的雙箭政策，全面升級校園環境，為學童打造更安全、舒適、優質的學習起點。

基隆市防災士培訓社區災害

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

