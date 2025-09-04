聖露西亞副總理：作為台灣堅實友邦　未來會繼續支持台灣國際參與

▲外交部長林佳龍歡迎聖露西亞副總理希瑞爾（Dr. Ernest Hilaire）訪問團。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍昨（3日）設宴歡迎聖露西亞副總理希瑞爾（Dr. Ernest Hilaire）率領的政府團隊訪台，林佳龍表示，雙方長年在教育、觀光、醫療、安全、青年培育與婦女賦權等多領域合作成果豐碩，未來將推動「台灣加勒比海行動學院」，協助友邦培育觀光產業人才，持續強化雙邊人才交流，共創互利共好的未來。希瑞爾表示，露國作為台灣堅實友邦，未來也會繼續支持台灣的國際參與。

林佳龍3日晚宴款待聖露西亞副總理兼觀光、投資、創意產業、文化暨新聞部部長希瑞爾（Dr. Ernest Hilaire）訪問團，表達我國政府的誠摯歡迎，並感謝露國對台灣國際參與的長期支持。訪團一行包括露國商業、工業、商業發展、合作企業暨消費者權益部部長希波莉（Emma Hippolyte）及平等、社會公義暨賦權部部長亨利（Joachim Andre Henry）。

林佳龍表示，很高興在外交部設宴歡迎我國位於加勒比海的邦交國聖露西亞，由副總理希瑞爾率領政府團隊訪問台灣，他並陪同訪團一行晉見總統賴清德。林佳龍回顧去年10月率團訪問聖露西亞時，曾獲總理皮耶（Philip J. Pierre）及露國政府盛情接待，對當地獨特的熱帶生態、壯麗的海洋景色，以及以女性命名的國家特色，留下深刻印象。他強調，此次在台北再次與希瑞爾相見，倍感親切與溫暖。

林佳龍指出，台灣與聖露西亞邦誼深厚，長年在觀光、教育、醫療、安全、青年培育與婦女賦權等領域合作，成果豐碩。希瑞爾副總理兼任觀光、投資、創意產業、文化暨新聞部長，近年來積極推動雙邊文化交流，並與台灣強化警務訓練，深化安全議題合作。

林佳龍強調，外交部以賴總統所提的「價值外交」願景為基礎，推動「加值外交」，善用台灣在科技領域的優勢，並結合農業、文化及經貿等多元面向，透過「榮邦計畫」打造互利共贏的夥伴關係，使友邦及理念相近國家都能從與台灣的合作中獲益。

林佳龍補充，其中外交部的台灣獎學金計畫已協助超過200位聖露西亞青年來台就學，並在返國後成為國家發展的重要力量。林佳龍表示，未來將推動「台灣加勒比海行動學院」，協助聖露西亞培育觀光產業人才，不僅深化雙邊交流，也有助於紓解台灣觀光產業的人力需求。

林佳龍也特別感謝露國多次在公開場合呼籲支持台灣有意義參與國際組織，此外，今年賴總統推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，聖露西亞政府也為台灣青年提供實習機會，進一步強化雙邊人才交流，共創互利共好的未來。

最後，林佳龍特別感謝希瑞爾贈送的畫作，這幅作品出自聖露西亞國旗設計師的兒子之手，畫中的魚群與海洋象徵著生命力與永續，林佳龍表示，這份象徵也如同台露邦誼，將持續茁壯，歷久彌新。

希瑞爾致詞表示，台露兩國深厚邦誼建立在共享價值與相互尊重上，而我國的各項援助計畫，包括地方建設、農業、教育、產業輔導、文化藝術交流及基礎建設等，均實質提升露國人民的生活品質及福祉，並感謝我國政府提供獎學金為露國學子創造更多就業及發展機會，期盼台露雙方持續在觀光、文化及警務等領域深化合作，而露國作為台灣堅實友邦，未來也會繼續支持台灣的國際參與。