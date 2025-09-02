中國批菲律賓縱容林佳龍竄訪　外交部嗆：紅線非常多、無權置喙

▲外交部發言人蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍8月25日至30日率領台灣產業代表團低調訪問菲律賓，推動「榮邦計畫」中「台菲經濟走廊」合作布局，中國外交部日前痛批，菲律賓縱容林佳龍訪問，「菲方踩踏中方紅線的行為必將付出代價，由此產生的一切後果必須由菲方承擔」。對此，外交部發言人蕭光偉今（2日）表示，中國對世界各國紅線非常多，國家跟國家間的交往應該是相互尊重、互利互惠。台菲促進雙方經貿投資，加強兩國經貿關係非常自然正常，他們也無權置喙。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部國際傳播司司長張秀禎進行業務簡報。

針對外交部長林佳龍促成台灣投資貿易考察團，日前赴菲律賓交流訪問，蕭光偉表示，這次的投資貿易考察團是為了推動榮邦計畫下「台菲經濟走廊」，及實踐台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」的精神，特別是「中華民國國際經濟合作協會」（簡稱「國經協會」）與「美台商業協會」（簡稱「美台商會」，USTBC）於今（2025）年5月簽署的合作備忘錄，落實兩國共同在第三地開發的目標。

蕭光偉指出，經過台菲雙方多次研商，考察團是由農業部黃昭欽次長、「國經協會」呂桔誠理事長及「美台商會」副會長Lotta Danielsson擔任共同團長，率台美企業與相關公協會，共同前往菲律賓考察投資及貿易環境。

蕭光偉說，外交部、我國駐菲律賓代表處及國合會都全力協助促成考察團順利訪問菲國，也期待在對各方均有利的基礎上，台美能有機會加大對菲律賓的投資，有助促成「台菲經濟走廊」各項合作計畫。

至於林佳龍是否率團訪問菲律賓，蕭光偉表示，外交部沒有評論。

此外，針對中方痛批菲律賓縱容林佳龍訪問，嚴重違反國際關係基本準則和菲方在涉台問題上所作承諾，「菲方踩踏中方紅線的行為必將付出代價，由此產生的一切後果必須由菲方承擔」。

蕭光偉認為，中國對世界各國紅線非常多，國家跟國家間的交往應該是相互尊重、互利互惠。對中方的紅線，實際上台菲促進雙方經貿投資，加強兩國經貿關係，是非常自然正常的，他們也無權置喙。