民主同盟再加深！林佳龍宴請吐瓦魯議長　感謝堅定挺台灣國際參與

外交部長林佳龍與吐瓦魯國訪團成員及與宴貴賓合影留念。

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍昨（2日）午宴款待吐瓦魯國國會議長伊塔雷理（Sir Iakoba Italeli）伉儷訪團一行，代表我國政府誠摯歡迎伊塔雷理議長上任後二度訪台，具體展現台吐緊密邦誼。林佳龍也再次感謝吐國政府長期堅定支持台灣的國際參與，強化台吐民主同盟。

林佳龍表示，去年9月伊塔雷理議長訪台時，外交部在台北賓館舉辦「台吐建交45週年慶祝酒會」，歡慶兩國邦誼里程碑，非常高興在時隔不到1年時間內，再度歡迎伊塔雷理議長來台。

▲外交部長林佳龍。（圖／外交部提供）

林佳龍指出，外交部自去年開始推動「總合外交」迄今，台吐兩國深化各領域的合作成果均有目共睹，深受吐國人民高度肯定，包括近期外交部透過「邦交國青年來台圓夢計畫」增進台吐人才交流，上個月底外交部與農業部漁業署合作籌組「台吐漁業榮邦計畫考察團」，赴吐國洽談合作，凡此皆是落實總合外交及推行榮邦計畫的具體實踐。

▲外交部長林佳龍（右一）致贈禮品予吐瓦魯國國會議長伊塔雷理（Sir Iakoba Italeli）（左一）。（圖／外交部提供）

伊塔雷理致詞時盛讚台吐兩國多年在農漁業、醫療衛生、資通訊、潔淨能源、因應氣候變遷及提升吐國基礎建設的合作成果，促進兩國人民福祉及國家繁榮。

伊塔雷理也再次感謝我國政府援建吐國國會大樓，展現台吐兩國共享的民主價值，並期盼台吐未來在教育人才等領域能持續深化合作，吐國政府也將鼓勵更多吐國青年來台接受教育訓練。

▼吐瓦魯國國會議員潘賽威（Seve Paeniu）（左一）代表訪團致贈禮品予外交部長林佳龍（右一）。（圖／外交部提供）

▼外交部長林佳龍（左一）歡迎吐瓦魯國國會議長伊塔雷理（Sir Iakoba Italeli）（右一）。（圖／外交部提供）