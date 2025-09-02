　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國人出席中共93閱兵　外交部：這些人不代表台灣及全體國人立場

▲▼外交部發言人蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部發言人蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

明天中國將在天安門舉辦抗日紀念與93大閱兵，即便中國國家主席習近平稱，中國共產黨才是抗戰的「中流砥柱」與「勝利關鍵」，但前國民黨主席洪秀柱、中常委何鷹鷺、前立委李德維等人都將出席。對此，外交部發言人蕭光偉今（2日）表示，如果有國人出席中方活動的行為，不僅與台灣主流民意相悖，更不能代表台灣及全體國人立場。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部國際傳播司司長張秀禎進行業務簡報。

針對中國明日將舉行93閱兵，中俄北韓等共產國家領導人齊聚一堂，而據我國國安單位掌握，前國民黨主席洪秀柱等人將會出席，蕭光偉表示，首先，中華人民共和國篡改二戰史實，謊稱台灣主權屬於中華人民共和國，外交部要再次駁斥，中華人民共和國從未統治過台灣。

蕭光偉指出，台灣從1980年代中期開始，歷經一連串的政治自由化與民主化，特別是1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，更確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

蕭光偉強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。

蕭光偉指出，這次看到威權獨裁勢力的匯集，表面上理由冠冕堂皇，不禁讓人擔憂對以規則為基礎的國際秩序以及對民主、自由、人權與法治造成的威脅。近年來，中華人民共和國在國際場域對台灣的打壓無所不用其極，並不斷以軍機艦侵擾台海周邊海空域，對台施以混合戰手段及灰色地帶侵擾，破壞以規則為基礎的國際秩序，並且一再惡意扭曲二戰史實。

蕭光偉呼籲，所有支持與捍衛中華民國台灣的國人，都應該避免對國際社會釋出錯誤訊號，讓國際社會誤解台灣的民主政治與主權立場。如果有國人出席中方活動的行為，不僅與台灣主流民意相悖，更不能代表台灣及全體國人立場。

▼國民黨前主席洪秀柱將參加中共93閱兵。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼國民黨前主席洪秀柱專訪。（圖／記者呂佳賢攝）

 
中共九三閱兵洪秀柱外交部

