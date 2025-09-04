　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中科院鵬園院區標案資料外洩　資通研究所技師遭羈押禁見

▲桃園地檢署接獲憲指部報請指揮偵辦「中科院鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料洩漏案，檢方昨晚偵訊林姓技師後向法院聲請羈押，桃園地院今天下午裁定羈押禁見。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲中科院鵬園院區標案資料洩漏，涉案林姓技師遭羈押禁見。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署於9月2日接獲憲兵指揮部新北憲兵隊報請指揮，偵辦中科院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料洩漏案，指派肅貪組檢察官賴穎穎偵辦，於同日晚間拘提中科院資訊通訊研究所林姓技術師到案，檢察官偵訊後依非公務員洩漏國防以外秘密、背信未遂等罪嫌且因罪嫌重大，有勾串共犯、證人及滅證之虞，昨（3）日晚間向桃園地院聲請羈押禁見，桃園地院今（4）日下午裁定羈押禁見。

桃園地檢署指出，被告林姓技師經檢察官訊問後坦承犯行，且有如聲請書所載之證據，檢方足認被告涉犯刑法之背信未遂罪、同法之非公務員洩漏國防以外秘密罪嫌疑重大。被告雖坦承犯行，對於交付共犯之資料內容、形式、時間、地點與對價等關鍵事項供述不一，鮮有避重就輕之情，因此向法院聲請羈押禁見。

桃園地院召開聲押庭時，被告現階段之電子設備尚未經數位鑑識還原，共犯仍未到案，不能排除被告有為減免刑責而與共犯串證或滅證致案情陷於不明的危險，況且被告自行刪除與共犯之間Line對話，可見被告確有積極湮滅事證，避免檢警追查之舉動。有事實足認有勾串共犯湮滅證據之虞，而有羈押原因。

此外，法官衡量被告犯罪情節顯非輕微，考量全案偵查進度，依照比例原則權衡後，認被告有羈押之必要並禁止接見通信。

 【更多新聞】

鄭文燦涉貪案承審法官三度換人　桃園地院今抽籤後公布名單

►周歲男嬰全身傷送醫不治　狠父母「不明手法」凌虐...下場曝光

桃園男心情差！闖紅燈拒檢「蛇行又逆向」　慘吞5紅單挨罰4萬8

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家族企業「大嫂」掏空2.7億！　檢調11路搜索
獨／別人女兒死不完！害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢
快訊／北市警局組長被帶走！
快訊／高雄女腐屍解剖結果出爐！
江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？
德媒狠批台灣交通死亡「比911恐攻還多」　交通部回應
德媒警告遊客來台要三思　觀光署：泰國交通比台灣差多了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傳產家族內鬨　大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億！檢調11路搜索

年初與刑事局簽反詐騙MOU　富邦再紮根中台灣校園阻詐

獨／別人女兒死不完！害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢

南投詐團專找少年、移工「從南騙到北」　還衝300人毒趴狂歡

中興大學21小時內兩度驚魂！實驗室強酸氣體外洩　學生傷勢曝

快訊／北市警再爆風紀疑雲！兩線三組長遭約談　疑與博弈有關

高雄女腐屍解剖結果出爐！發現3處可能致命傷　男友涉案程度升高

中科院鵬園院區標案資料外洩　資通研究所技師遭羈押禁見

西門町大樓分租套房掃黃抓23人　淫媒、外籍女「四六」拆帳

時隔才21hrs…中興大學實驗室又出意外「釀2傷」！校方3點回應了

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

【拉屎狗驚喜蛋糕】你可以不吃，但你一定要請朋友吃XD

傳產家族內鬨　大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億！檢調11路搜索

年初與刑事局簽反詐騙MOU　富邦再紮根中台灣校園阻詐

獨／別人女兒死不完！害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢

南投詐團專找少年、移工「從南騙到北」　還衝300人毒趴狂歡

中興大學21小時內兩度驚魂！實驗室強酸氣體外洩　學生傷勢曝

快訊／北市警再爆風紀疑雲！兩線三組長遭約談　疑與博弈有關

高雄女腐屍解剖結果出爐！發現3處可能致命傷　男友涉案程度升高

中科院鵬園院區標案資料外洩　資通研究所技師遭羈押禁見

西門町大樓分租套房掃黃抓23人　淫媒、外籍女「四六」拆帳

時隔才21hrs…中興大學實驗室又出意外「釀2傷」！校方3點回應了

備戰2026！民進黨選對會名單9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

岡山首件公辦都更簽約！ 投資31億蓋400戶宜居宅

台灣福特「新中型休旅」現身環境部噪音名單　汽油、油電雙動力

第七屆「愛之日常音樂節」登陸台中！　李竺芯、阿爆都來了

美食街1日系麵店「吃一餐200元↑」怎活？一票大推：很良心

【廣編】張員瑛「西瓜烏龍」熱潮延燒！「純在」話題新品全台7-ELEVEN獨家開賣　即日起限時優惠45元

聶雲廣播金鐘入圍狂槓龜！　苦笑吐真實心聲...親揭下一步計畫

不顧北京勸阻！　路透：中企緊盯輝達AI晶片訂單進度

葡萄牙全國哀悼！纜車俯衝撞毀17死21傷　煞車員、德男喪命

你想要愛情還是財富？超準心測揭開你心裡隱藏最深的SOS

【撞擊瞬間曝】高雄自小客斜插人行道！　機車一閃...慘被大貨車擊落

社會熱門新聞

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

柯文哲哭了！歎彭振聲家破人亡　怒李文宗是冤獄

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

花蓮42歲男主動脈剝離腦死　9女兒最小6個月

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

應曉薇收押1年：每天學習抓蟑螂放生

雲林男約拍照性侵29少女　逞慾攝影棚曝光

即／扇打羅智強耳光　邱議瑩起訴

約正妹跑山卻變床上！她玩寵物突被強抱起來　新北男慘了

即／手術致病患身亡　高雄網紅減重醫遭撤銷執照

快訊／台中聯結車擦撞機車　70歲女騎士當場慘死

台中百歲嬤泣訴4兒全死　社會局：2子去世2女健在

更多熱門

相關新聞

批中科院吃案「4月已有檢舉」　黃國昌再爆：還有多個機密遭外流

批中科院吃案「4月已有檢舉」　黃國昌再爆：還有多個機密遭外流

中科院昨表示，院內安全系統日前發現資料複印異常，證實了民眾黨立委黃國昌爆料中科院人員外洩標案機密文件案，並透強調「全案係內部安全機制主動發掘」。但黃國昌今（3日）說，胡說八道，檢舉人從今年4月起不斷向中科院檢舉，對方卻持續推脫，不願處理，甚至檢舉人直接跑到龍園營區外想要主動提供遭外流的標案機密文件，沒想到不僅不願收件，還要檢舉人自己打電話檢舉。另黃國昌也強調，根據他所掌握的資料，中科院還有多個營區標案機密資訊遭外流兜售，請中科院嚴肅面對。

快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密

快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密

包庇色情又幫銷單　5警涉圖利起訴

包庇色情又幫銷單　5警涉圖利起訴

爆中科院拿標案機密文件兜售　黃國昌點名顧立雄：睜一隻眼閉一隻眼？

爆中科院拿標案機密文件兜售　黃國昌點名顧立雄：睜一隻眼閉一隻眼？

飛官淪共諜洩密長達5年！密語曝光

飛官淪共諜洩密長達5年！密語曝光

關鍵字：

中科院洩密

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面