桃園男心情差！闖紅燈拒檢「蛇行又逆向」　慘吞5紅單挨罰4萬8

▲桃園市林姓男子昨天凌晨開車外出，因闖紅燈且拒警攔查，最後仍被警網攔下壓制到案。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

記者沈繼昌／桃園報導

林姓男子昨（3）日凌晨駕車外出，行經桃園區民生路時，因闖紅燈被巡邏員警攔查，林男假意配合卻趁員警靠近時加速逃逸，員警呼叫線上警網攔查，追逐過程連續闖紅燈、蛇行與跨越車道行駛等違規，追逐2公里後仍被警方攔下壓制到案；林男辯稱與家人吵架導致心情不好才闖紅燈，員警依據闖紅燈、蛇行等5項違規事實告發總計4萬8千元罰鍰，林男見紅單後心情更差，警方偵訊後，另依公共危險罪嫌將林移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市林姓男子昨天凌晨開車外出，因闖紅燈且拒警攔查，警方通報線上警力追捕。（圖／桃園警方提供）

桃園警方指出，昨天凌晨1時許，青溪派出所員警巡邏時，在民生路發現一輛白色自小客車闖紅燈，立即趨前示意停車受檢攔查，但白色自小客車駕駛假意停靠路邊，卻趁員警靠近時，刻意猛踩油門逃逸。

員警立即尾隨並呼叫線上警網支援，自小客車沿途闖紅燈、蛇行與跨越車道行駛等危險駕駛，嚴重影響民眾安全，警網迅速趕往支援，雙方追逐約2公里後，被警網合力將其攔停，員警將59歲駕駛林姓男子拉下車壓制到案，現場實施酒測，其酒測值為零。

▲桃園市林姓男子昨天凌晨開車外出，因闖紅燈且拒警攔查，警方通報線上警力追捕後壓制到案。（圖／桃園警方提供）

林男辯稱，因與家人吵架導致心情欠佳，開車出門違規闖紅燈又遇警察攔檢，才會「跑給警察追」，警方依連續闖紅燈、蛇行與跨越車道行駛等5項違規行為告發總計4萬8千元罰鍰，林男發現被開紅單後心情更差，員警另依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。