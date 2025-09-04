　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園男心情差！闖紅燈拒檢「蛇行又逆向」　慘吞5紅單挨罰4萬8

▲桃園市林姓男子昨天凌晨開車外出，因闖紅燈且拒警攔查，最後仍被警網攔下壓制到案。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

▲桃園市林姓男子昨天凌晨開車外出，因闖紅燈且拒警攔查，最後仍被警網攔下壓制到案。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

記者沈繼昌／桃園報導

林姓男子昨（3）日凌晨駕車外出，行經桃園區民生路時，因闖紅燈被巡邏員警攔查，林男假意配合卻趁員警靠近時加速逃逸，員警呼叫線上警網攔查，追逐過程連續闖紅燈、蛇行與跨越車道行駛等違規，追逐2公里後仍被警方攔下壓制到案；林男辯稱與家人吵架導致心情不好才闖紅燈，員警依據闖紅燈、蛇行等5項違規事實告發總計4萬8千元罰鍰，林男見紅單後心情更差，警方偵訊後，另依公共危險罪嫌將林移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市林姓男子昨天凌晨開車外出，因闖紅燈且拒警攔查，警方通報線上警力追捕。（圖／桃園警方提供）

▲桃園市林姓男子昨天凌晨開車外出，因闖紅燈且拒警攔查，警方通報線上警力追捕。（圖／桃園警方提供）

桃園警方指出，昨天凌晨1時許，青溪派出所員警巡邏時，在民生路發現一輛白色自小客車闖紅燈，立即趨前示意停車受檢攔查，但白色自小客車駕駛假意停靠路邊，卻趁員警靠近時，刻意猛踩油門逃逸。

員警立即尾隨並呼叫線上警網支援，自小客車沿途闖紅燈、蛇行與跨越車道行駛等危險駕駛，嚴重影響民眾安全，警網迅速趕往支援，雙方追逐約2公里後，被警網合力將其攔停，員警將59歲駕駛林姓男子拉下車壓制到案，現場實施酒測，其酒測值為零。

▲桃園市林姓男子昨天凌晨開車外出，因闖紅燈且拒警攔查，警方通報線上警力追捕後壓制到案。（圖／桃園警方提供）

▲桃園市林姓男子昨天凌晨開車外出，因闖紅燈且拒警攔查，警方通報線上警力追捕後壓制到案。（圖／桃園警方提供）

林男辯稱，因與家人吵架導致心情欠佳，開車出門違規闖紅燈又遇警察攔檢，才會「跑給警察追」，警方依連續闖紅燈、蛇行與跨越車道行駛等5項違規行為告發總計4萬8千元罰鍰，林男發現被開紅單後心情更差，員警另依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

 【更多新聞】

送泥醉女友人回家！開進停車場硬上　桃園色男賠50萬換緩刑

桃園男扮警查案！自行車道攔人搶金項鍊　蘆竹警3小時逮人

推筒仔賭場藏大樓！桃園警攻堅逮28人　驚見83歲阿嬤級賭客

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
打羅智強耳光被起訴！　邱議瑩道歉了
賴影射「槍桿子紀念和平」　國台辦：統一必勝！分裂自取滅亡
快訊／汐止社區大樓墜樓！　20歲男倒臥中庭亡
金正恩、普丁「空調爭奪戰」！　雙方互搶遙控器
當沖嘎到漲停！　60k上班族慘賠21萬：徹底崩了
琵琶颱風直衝日本　低壓帶靠台「連3天雨勢加大」
ChatGPT免費版再進化！　3功能曝
為選黨主席、藍白合鋪路？郝龍斌聲援柯文哲　批司法淪政治打手
快訊／宏碁漲停鎖死！　逾5萬張排隊等著買

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門女網購電腦欲匯款異常帳戶　銀行員聯手警方即時阻詐

超劣片！砂石車台62線開內線又硬切　害自小客撞護欄車頭爛毀

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄

看A片噁問繼女「可不可以讓我X兩下」　獸父侵犯578次判12年

網紅名醫王銘嶼「縮胃曠腸」害2死！200萬交保　狼狽移送畫面曝

快訊／汐止社區大樓驚傳墜樓！　20歲男倒臥中庭身亡

昨天遭搜索！新竹市副議長余邦彥疑涉貪遭聲押　下午開羈押庭

夫入獄婦獨力顧「病母+8歲女兒」已2兒送寄養...內埔警伸援手

翹家少女沒錢！色運將要她「脫衣陪酒抵車資」　還亂摸蹭下體

宜蘭74歲翁駕車直撞路樹！車頭全爛氣囊爆開　搶救10分鐘不治

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

金門女網購電腦欲匯款異常帳戶　銀行員聯手警方即時阻詐

超劣片！砂石車台62線開內線又硬切　害自小客撞護欄車頭爛毀

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄

看A片噁問繼女「可不可以讓我X兩下」　獸父侵犯578次判12年

網紅名醫王銘嶼「縮胃曠腸」害2死！200萬交保　狼狽移送畫面曝

快訊／汐止社區大樓驚傳墜樓！　20歲男倒臥中庭身亡

昨天遭搜索！新竹市副議長余邦彥疑涉貪遭聲押　下午開羈押庭

夫入獄婦獨力顧「病母+8歲女兒」已2兒送寄養...內埔警伸援手

翹家少女沒錢！色運將要她「脫衣陪酒抵車資」　還亂摸蹭下體

宜蘭74歲翁駕車直撞路樹！車頭全爛氣囊爆開　搶救10分鐘不治

多名黨工涉罷免連署造假　國民黨推「萊爾校長」紓壓球募訴訟費

金門女網購電腦欲匯款異常帳戶　銀行員聯手警方即時阻詐

華航宣布推出全新會籍積分制度　哩程運用更彈性

張員瑛22歲生日！粉絲送「價值5億禮物」　裡面全是名牌包＋百萬飾品

《鬼滅》角色八字曝光！命理師神解析　粉絲笑喊：完全中

超劣片！砂石車台62線開內線又硬切　害自小客撞護欄車頭爛毀

全球最安全國家名次出爐！台灣「上榜」名次卻退步　這國敬陪末座

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄

孫綻成功嶺代表新兵宣誓！　重要信物獻給女友米可白「感性告白」

日本飲料有魔力？網狂點頭「看到販賣機就想買」：包裝完美

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

社會熱門新聞

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

雲林男約拍照性侵29少女　逞慾攝影棚曝光

即／扇打羅智強耳光　邱議瑩起訴

快訊／台中聯結車擦撞機車　70歲女騎士當場慘死

約正妹跑山卻變床上！她玩寵物突被強抱起來　新北男慘了

即／手術致病患身亡　高雄網紅減重醫遭撤銷執照

快訊／柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網望夫　掩面痛哭：他犯了什麼罪

中興大學實驗室爆炸！1女學生緊急送醫

柯文哲、應曉薇羈押期將屆滿！今進行延押訊問

恐怖瞬間曝！台中女遭聯結車輾斃

國道驚悚瞬間！休旅車逆向打遠光燈狂開1小時

更多熱門

相關新聞

男大生騎車撞上酒醉男　他「橫隔膜破裂」亡

男大生騎車撞上酒醉男　他「橫隔膜破裂」亡

北市中山區中山北路、南京西路口，3日凌晨0時許發生重大意外，一名男大生正要騎車返家，卻撞上一名酒醉闖紅燈的路人，路人當場被撞飛倒地，警消緊急將人送往醫院救治，但最後仍宣告不治。

男大生橫越路口下秒慘遭撞飛　肇事原因待查

男大生橫越路口下秒慘遭撞飛　肇事原因待查

新北機車騎士闖紅燈撞左轉車　噴飛倒地哀號

新北機車騎士闖紅燈撞左轉車　噴飛倒地哀號

台南文賢路機車相撞！男子闖紅燈釀禍開罰最高5400元

台南文賢路機車相撞！男子闖紅燈釀禍開罰最高5400元

71歲翁恐怖盲駕！闖紅燈撞飛16歲少女ICU搶命

71歲翁恐怖盲駕！闖紅燈撞飛16歲少女ICU搶命

關鍵字：

心情不好闖紅燈拒檢桃園警方告發4萬8千元

讀者迴響

熱門新聞

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平公開性侵男姓名！再揭電視台2女受害

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

銀行凍結災情擴大　2情況帳戶恐被鎖

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

好市多退牛肉被問「知道要丟掉」！她批情勒

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面