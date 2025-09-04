周歲男嬰全身傷送醫不治　狠父母「不明手法」凌虐...下場曝光

▲桃園市簡姓男嬰於2023年8月底因臉色蒼白被送醫急救，醫護人員發現男嬰全身多處傷痕懷疑受虐，簡姓夫妻遭檢方起訴，桃園地院審結依成年人共同故意對兒童犯傷害罪，判處2人有期徒刑2年6月。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男嬰於2023年8月底剛滿周歲時，因臉色蒼白被緊急送醫，醫護人員察覺男嬰全身多處傷痕且顱內出血，懷疑受虐報請桃園是家防中心，簡姓夫妻事後遭桃園地檢署起訴；桃園地院日前審結，依成年人共同故意對兒童犯傷害罪，判處2人有期徒刑2年6月，但後來男嬰因故死亡，檢方將釐清死亡是否與凌虐有因果關係，已另外分案偵辦。

桃檢調查，簡姓男子與黃姓女子為簡姓男嬰之父母，男嬰於2022年8月間出生，由簡姓夫妻共同照顧，2023年8月25日下午2時許，因突然臉色蒼白、手腳發生異狀且手指有傷口流血，父母就急忙送醫急救，醫護人員察覺男嬰身上有多處新舊傷，後轉送林口長庚醫院進行手術，長庚醫院診斷發現男嬰有硬腦膜下出血、臉部四肢軀幹多處瘀挫傷、左頂葉大腦鎌旁硬腦膜下，及右腦顳葉底大腦硬腦膜下出血，且營養不良，立即通報桃園市政府家防中心。

桃檢查出，簡姓夫妻涉嫌連續以拍打男嬰臉部、身體及其他不詳之方式傷害、凌虐，導致男嬰受又多處傷勢，檢方偵結依涉犯刑法之傷害、對幼童施以凌虐罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告簡姓夫妻均否認施虐，辯稱傷勢係男嬰自行造成等語。院方根據證人、診斷證明書、現場勘驗報告等證據，認定被告2人接續以不詳方式傷害男嬰頭部、臉部、腹部、背部及身體各處，造成男嬰受有嚴重傷害，行為已達凌虐之程度，並致男嬰大腦功能失調、雙側視神經與聽力傳導異常、營養不良，犯行均堪認定。

法官審酌，被告2人為男嬰之父母，應對男嬰負擔教養及保護之責，反而共同傷害男嬰並施以凌虐，致其受有傷害，且使男嬰大腦功能失調、雙側視神經與聽力傳導異常、營養不良。考量被告2人犯後矢口否認犯行，猶飾詞狡辯，審結依成年人共同故意對兒童犯傷害罪，分別判處有期徒刑2年6月，仍可上訴。

此外，因男嬰後來因故死亡，檢方接獲通報後，已另外分案調查男嬰死因與父母凌虐是否有因果關係。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

拒絕兒虐，請撥打110、113。

攜（殺）子自殺警語語範例：尊重兒少生命權，愛孩子請把機會。

