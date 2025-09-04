　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

周歲男嬰全身傷送醫不治　狠父母「不明手法」凌虐...下場曝光

▲桃園市簡姓男嬰於2023年8月底因臉色蒼白被送醫急救，醫護人員發現男嬰全身多處傷痕懷疑受虐，簡姓夫妻遭檢方起訴，桃園地院審結依成年人共同故意對兒童犯傷害罪，判處2人有期徒刑2年6月。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市簡姓男嬰於2023年8月底因臉色蒼白被送醫急救，醫護人員發現男嬰全身多處傷痕懷疑受虐，簡姓夫妻遭檢方起訴，桃園地院審結依成年人共同故意對兒童犯傷害罪，判處2人有期徒刑2年6月。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男嬰於2023年8月底剛滿周歲時，因臉色蒼白被緊急送醫，醫護人員察覺男嬰全身多處傷痕且顱內出血，懷疑受虐報請桃園是家防中心，簡姓夫妻事後遭桃園地檢署起訴；桃園地院日前審結，依成年人共同故意對兒童犯傷害罪，判處2人有期徒刑2年6月，但後來男嬰因故死亡，檢方將釐清死亡是否與凌虐有因果關係，已另外分案偵辦。

桃檢調查，簡姓男子與黃姓女子為簡姓男嬰之父母，男嬰於2022年8月間出生，由簡姓夫妻共同照顧，2023年8月25日下午2時許，因突然臉色蒼白、手腳發生異狀且手指有傷口流血，父母就急忙送醫急救，醫護人員察覺男嬰身上有多處新舊傷，後轉送林口長庚醫院進行手術，長庚醫院診斷發現男嬰有硬腦膜下出血、臉部四肢軀幹多處瘀挫傷、左頂葉大腦鎌旁硬腦膜下，及右腦顳葉底大腦硬腦膜下出血，且營養不良，立即通報桃園市政府家防中心。

桃檢查出，簡姓夫妻涉嫌連續以拍打男嬰臉部、身體及其他不詳之方式傷害、凌虐，導致男嬰受又多處傷勢，檢方偵結依涉犯刑法之傷害、對幼童施以凌虐罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告簡姓夫妻均否認施虐，辯稱傷勢係男嬰自行造成等語。院方根據證人、診斷證明書、現場勘驗報告等證據，認定被告2人接續以不詳方式傷害男嬰頭部、臉部、腹部、背部及身體各處，造成男嬰受有嚴重傷害，行為已達凌虐之程度，並致男嬰大腦功能失調、雙側視神經與聽力傳導異常、營養不良，犯行均堪認定。

法官審酌，被告2人為男嬰之父母，應對男嬰負擔教養及保護之責，反而共同傷害男嬰並施以凌虐，致其受有傷害，且使男嬰大腦功能失調、雙側視神經與聽力傳導異常、營養不良。考量被告2人犯後矢口否認犯行，猶飾詞狡辯，審結依成年人共同故意對兒童犯傷害罪，分別判處有期徒刑2年6月，仍可上訴。

此外，因男嬰後來因故死亡，檢方接獲通報後，已另外分案調查男嬰死因與父母凌虐是否有因果關係。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕兒虐，請撥打110、113。
攜（殺）子自殺警語語範例：尊重兒少生命權，愛孩子請把機會。
 

 【更多新聞】

桃園男心情差！闖紅燈拒檢「蛇行又逆向」　慘吞5紅單挨罰4萬8

送泥醉女友人回家！開進停車場硬上　桃園色男賠50萬換緩刑

3度開車撞人還落跑！惡男吸安「濃度破表12倍」撞死騎士　重判11年

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！
獨／女兒術後亡！王銘嶼仍未道歉　父轟：只顧賺錢的醫生終得報應
快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響
獨／人蛇夫妻結婚照曝！　逼女賣淫慘死
柯文哲、應曉薇還押！　是否繼續關到年底「最晚10／1裁定」
9天考回台大醫！台中學霸妹絕美照曝
蔡依林遭疑「交到壞朋友」　大咖天后招了：損友無誤
銀行放貸限額排除新青安　央行：與政策方向一致
新青安鬆綁！營建股炸裂漲6.8%　分析師勸謹慎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳佩琪3度潰堤！柯文哲還押看守所　心痛揮手淚別囚車

新北男將入監心情差　KTV喝茫朝天花板轟3槍！又被送辦

發財車猛撞自小客「雞肉噴滿地」號誌桿卡車頭　駕駛慘被夾死

計程車運將爬後座性侵女學生！還尾隨上樓討車資　重判8年半

北市漢口街大樓藏一樓一鳳！9男女「連結中」被逮　價碼曝光

獨／女兒術後亡！王銘嶼仍未道歉　父轟：只顧賺錢的醫生終得報應

柯文哲、應曉薇還押！　是否繼續關到年底「最晚10／1裁定」

獨／人蛇夫妻檔結婚照曝！性剝削害印尼妹「還不完債」病發身亡

新北2婦電梯內開打！82歲婦遭飲料罐砸破頭　雙方互告傷害

柯文哲哭點狂降！關1年換9室友自嘲欽差要犯　陳佩琪哭倒旁人懷中

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

陳佩琪3度潰堤！柯文哲還押看守所　心痛揮手淚別囚車

新北男將入監心情差　KTV喝茫朝天花板轟3槍！又被送辦

發財車猛撞自小客「雞肉噴滿地」號誌桿卡車頭　駕駛慘被夾死

計程車運將爬後座性侵女學生！還尾隨上樓討車資　重判8年半

北市漢口街大樓藏一樓一鳳！9男女「連結中」被逮　價碼曝光

獨／女兒術後亡！王銘嶼仍未道歉　父轟：只顧賺錢的醫生終得報應

柯文哲、應曉薇還押！　是否繼續關到年底「最晚10／1裁定」

獨／人蛇夫妻檔結婚照曝！性剝削害印尼妹「還不完債」病發身亡

新北2婦電梯內開打！82歲婦遭飲料罐砸破頭　雙方互告傷害

柯文哲哭點狂降！關1年換9室友自嘲欽差要犯　陳佩琪哭倒旁人懷中

譴責中共灰色地帶行動　綠委籲：國安會外交部海委會勿各自為政

「洪秀柱看到的軍隊矛頭都指向台灣」　綠曝藍營黃復興也發起「清黨」

陳佩琪3度潰堤！柯文哲還押看守所　心痛揮手淚別囚車

新北男將入監心情差　KTV喝茫朝天花板轟3槍！又被送辦

快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！　砲轟：沒人聯絡我⋯要繼續說謊？

逛街遇到周杰倫夫妻！　素顏昆凌「寬鬆穿搭」網熱議：四胎嗎

94500起！台灣YAMAHA「7代勁戰」上市　電動CUXiE、NMAX同步登場

新令促房市現3大改變　賴正鎰：水龍頭開大些

發財車猛撞自小客「雞肉噴滿地」號誌桿卡車頭　駕駛慘被夾死

超狂！這公司招募紐約AI研究實習生　月薪飆破百萬

【我可是有靠山】比熊有媽罩變很秋！見哥挑釁狠瞪兇巴巴

社會熱門新聞

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

柯文哲哭了！歎彭振聲家破人亡　怒李文宗是冤獄

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

花蓮42歲男主動脈剝離腦死　9女兒最小6個月

雲林男約拍照性侵29少女　逞慾攝影棚曝光

即／扇打羅智強耳光　邱議瑩起訴

應曉薇收押1年：每天學習抓蟑螂放生

約正妹跑山卻變床上！她玩寵物突被強抱起來　新北男慘了

快訊／台中聯結車擦撞機車　70歲女騎士當場慘死

即／手術致病患身亡　高雄網紅減重醫遭撤銷執照

快訊／柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網望夫　掩面痛哭：他犯了什麼罪

更多熱門

相關新聞

狂男持刀見警高喊：搶劫　秒被壓制下場曝

狂男持刀見警高喊：搶劫　秒被壓制下場曝

桃園市陳姓男子今年5月間獨自前往蘆竹警分局南崁派出所，見值班台僅1名警員值班，突持預藏水果刀向女警揮舞高喊「搶劫」，警員立即起身閃避向陳男噴灑辣椒水制止，隨即其餘同仁合力制伏陳男；桃園地檢署檢察官複訊時，陳男坦承犯行，辯稱當時「喝醉了，精神不好」，檢方不採信其辯詞，偵結依恐嚇取財未遂、妨害公務等罪嫌起訴。

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

報廢食藥偽裝水肥！偷排景美溪　21人起訴

報廢食藥偽裝水肥！偷排景美溪　21人起訴

酒後衝突升級！63歲男子持刀猛刺友人

酒後衝突升級！63歲男子持刀猛刺友人

4飆仔凌晨群聚逆向飆車　檢建請從重量刑

4飆仔凌晨群聚逆向飆車　檢建請從重量刑

關鍵字：

滿周歲男嬰全身傷急送醫新手父母凌虐桃檢桃園家防中心桃院

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面