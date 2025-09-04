　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鄭文燦涉貪案承審法官三度換人　桃園地院今抽籤後公布名單

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，承審法官今天由桃園地院抽籤後公布新任法官名單。（資料照／記者黃克翔攝）

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，承審法官今天由桃園地院抽籤後公布新任法官名單。（資料照／記者黃克翔攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地方法院審理前海基會董事長鄭文燦涉貪案，承審法官三度換人，因受法官8月調動影響，法院今（4）日下午公開人工抽籤，抽籤結果由刑十一庭芳股64期田時雨法官為受命承辦法官，審判長則為資深法官潘政宏、陪席法官為蔡旻穎法官。

桃園地院下午公布鄭文燦等人貪污案承審法官更替公開人工抽籤結果，原承辦廖法官於今年4月間因重病請假，迄今尚未銷假上班，由審判長孫立婷於5至8月間代管案件，積極進行多次準備程序庭，勘驗市府歷次錄音光碟與監聽譯文等內容。

桃園法院指出，因應8月28日司法新事務年度開始，桃院依刑事庭分案補充要點之規定，組成審核小組，就全部異動股之遲延、視為不遲延、繁難案件等，依其繁難程度分類後，打散分配於各異動股。鄭案依此方式，今天下午公開人工抽籤結果，由刑十一庭芳股司法官第64期田時雨法官為承審受命法官，審判長為資深法官潘政宏擔任、陪席法官則為58期蔡旻穎法官。

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，桃園地院公布新任法官名單。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，桃園地院公布新任法官名單。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園地院強調，審判長潘政宏為司法官班31期結業，屬於資深法官，專精刑事審判，學養深厚，經驗極為豐富，信能帶領合議庭接續妥速審理鄭案；陪席法官則為58期蔡旻穎法官，於2018年由律師轉任法官；至於受命法官田時雨是司法官64期結業，台大法律系畢業，最初考上二等書記官後分發桃園地檢署任職，曾任地檢署資料科科長，2年前考上司法官，今年受訓後分發至桃園地院服務，未料剛上任就是擔任鄭案受命法官。

 【更多新聞】

桃園機場捷運電力跳脫異常　19列車、2000旅客受影響

周歲男嬰全身傷送醫不治　狠父母「不明手法」凌虐...下場曝光

桃園男心情差！闖紅燈拒檢「蛇行又逆向」　慘吞5紅單挨罰4萬8

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家族企業「大嫂」掏空2.7億！　檢調11路搜索
獨／別人女兒死不完！害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢
快訊／北市警局組長被帶走！
快訊／高雄女腐屍解剖結果出爐！
江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？
德媒狠批台灣交通死亡「比911恐攻還多」　交通部回應
德媒警告遊客來台要三思　觀光署：泰國交通比台灣差多了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傳產家族內鬨　大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億！檢調11路搜索

年初與刑事局簽反詐騙MOU　富邦再紮根中台灣校園阻詐

獨／別人女兒死不完！害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢

南投詐團專找少年、移工「從南騙到北」　還衝300人毒趴狂歡

中興大學21小時內兩度驚魂！實驗室強酸氣體外洩　學生傷勢曝

快訊／北市警再爆風紀疑雲！兩線三組長遭約談　疑與博弈有關

高雄女腐屍解剖結果出爐！發現3處可能致命傷　男友涉案程度升高

中科院鵬園院區標案資料外洩　資通研究所技師遭羈押禁見

西門町大樓分租套房掃黃抓23人　淫媒、外籍女「四六」拆帳

時隔才21hrs…中興大學實驗室又出意外「釀2傷」！校方3點回應了

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

【拉屎狗驚喜蛋糕】你可以不吃，但你一定要請朋友吃XD

傳產家族內鬨　大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億！檢調11路搜索

年初與刑事局簽反詐騙MOU　富邦再紮根中台灣校園阻詐

獨／別人女兒死不完！害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢

南投詐團專找少年、移工「從南騙到北」　還衝300人毒趴狂歡

中興大學21小時內兩度驚魂！實驗室強酸氣體外洩　學生傷勢曝

快訊／北市警再爆風紀疑雲！兩線三組長遭約談　疑與博弈有關

高雄女腐屍解剖結果出爐！發現3處可能致命傷　男友涉案程度升高

中科院鵬園院區標案資料外洩　資通研究所技師遭羈押禁見

西門町大樓分租套房掃黃抓23人　淫媒、外籍女「四六」拆帳

時隔才21hrs…中興大學實驗室又出意外「釀2傷」！校方3點回應了

岡山首件公辦都更簽約！ 投資31億蓋400戶宜居宅

台灣福特「新中型休旅」現身環境部噪音名單　汽油、油電雙動力

第七屆「愛之日常音樂節」登陸台中！　李竺芯、阿爆都來了

美食街1日系麵店「吃一餐200元↑」怎活？一票大推：很良心

【廣編】張員瑛「西瓜烏龍」熱潮延燒！「純在」話題新品全台7-ELEVEN獨家開賣　即日起限時優惠45元

聶雲廣播金鐘入圍狂槓龜！　苦笑吐真實心聲...親揭下一步計畫

不顧北京勸阻！　路透：中企緊盯輝達AI晶片訂單進度

葡萄牙全國哀悼！纜車俯衝撞毀17死21傷　煞車員、德男喪命

你想要愛情還是財富？超準心測揭開你心裡隱藏最深的SOS

習近平、金正恩將進行會談！　陸外交部證實：將深入交流

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

社會熱門新聞

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

柯文哲哭了！歎彭振聲家破人亡　怒李文宗是冤獄

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

花蓮42歲男主動脈剝離腦死　9女兒最小6個月

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

應曉薇收押1年：每天學習抓蟑螂放生

雲林男約拍照性侵29少女　逞慾攝影棚曝光

即／扇打羅智強耳光　邱議瑩起訴

約正妹跑山卻變床上！她玩寵物突被強抱起來　新北男慘了

即／手術致病患身亡　高雄網紅減重醫遭撤銷執照

快訊／台中聯結車擦撞機車　70歲女騎士當場慘死

台中百歲嬤泣訴4兒全死　社會局：2子去世2女健在

更多熱門

相關新聞

男嬰全身傷不治　父母凌虐下場曝光

男嬰全身傷不治　父母凌虐下場曝光

桃園市簡姓男嬰於2023年8月底剛滿周歲時，因臉色蒼白被緊急送醫，醫護人員察覺男嬰全身多處傷痕且顱內出血，懷疑受虐報請桃園是家防中心，簡姓夫妻事後遭桃園地檢署起訴；桃園地院日前審結，依成年人共同故意對兒童犯傷害罪，判處2人有期徒刑2年6月，但後來男嬰因故死亡，檢方將釐清死亡是否與凌虐有因果關係，已另外分案偵辦。

抽中拼賺34.9萬！5檔申購本周拼場　新代報酬率破5成

抽中拼賺34.9萬！5檔申購本周拼場　新代報酬率破5成

預言大罷免結局？白沙屯媽「驚人籤詩」曝

預言大罷免結局？白沙屯媽「驚人籤詩」曝

鄭文燦開庭嗆：是人不是神　檢察官自詡牧羊犬

鄭文燦開庭嗆：是人不是神　檢察官自詡牧羊犬

雙北桃高4社宅招租　最快12月入住

雙北桃高4社宅招租　最快12月入住

關鍵字：

鄭文燦涉貪案桃院抽籤公布新任法官田時雨潘政宏蔡旻穎

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面