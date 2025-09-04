鄭文燦涉貪案承審法官三度換人　桃園地院今抽籤後公布名單

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，承審法官今天由桃園地院抽籤後公布新任法官名單。（資料照／記者黃克翔攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地方法院審理前海基會董事長鄭文燦涉貪案，承審法官三度換人，因受法官8月調動影響，法院今（4）日下午公開人工抽籤，抽籤結果由刑十一庭芳股64期田時雨法官為受命承辦法官，審判長則為資深法官潘政宏、陪席法官為蔡旻穎法官。

桃園地院下午公布鄭文燦等人貪污案承審法官更替公開人工抽籤結果，原承辦廖法官於今年4月間因重病請假，迄今尚未銷假上班，由審判長孫立婷於5至8月間代管案件，積極進行多次準備程序庭，勘驗市府歷次錄音光碟與監聽譯文等內容。

桃園法院指出，因應8月28日司法新事務年度開始，桃院依刑事庭分案補充要點之規定，組成審核小組，就全部異動股之遲延、視為不遲延、繁難案件等，依其繁難程度分類後，打散分配於各異動股。鄭案依此方式，今天下午公開人工抽籤結果，由刑十一庭芳股司法官第64期田時雨法官為承審受命法官，審判長為資深法官潘政宏擔任、陪席法官則為58期蔡旻穎法官。

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，桃園地院公布新任法官名單。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園地院強調，審判長潘政宏為司法官班31期結業，屬於資深法官，專精刑事審判，學養深厚，經驗極為豐富，信能帶領合議庭接續妥速審理鄭案；陪席法官則為58期蔡旻穎法官，於2018年由律師轉任法官；至於受命法官田時雨是司法官64期結業，台大法律系畢業，最初考上二等書記官後分發桃園地檢署任職，曾任地檢署資料科科長，2年前考上司法官，今年受訓後分發至桃園地院服務，未料剛上任就是擔任鄭案受命法官。