快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密

▲黃國昌爆料中科院的標案機密資訊遭內部人員兜售。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委黃國昌今（2日）爆料，有中科院內部人員拿著院內的標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢，且還不是單一個案，讓他質疑身兼中科院董事長的國防部長顧立雄，是否睜一隻眼、閉一隻眼。對此，中科院回應，院內安全系統日前發現資料複印異常，經初步調查，於8月14日移送憲指部，報請檢察官主動偵辦，而相關外流資訊，屬中科院招標文件營業秘密，於公開招標期間，疑遭內部員工，提供特定對象謀利，中科院將依法嚴辦。

黃國昌2日在臉書表示，中科院不僅執行國防部各軍種的委託研究，更負責產製、維修國軍各項武器系統，每年自國防部取得之預算高達近千億台幣；然中科院以「財團法人」的型態組織，各項高額經費的採購，卻經常不受《政府採購法》等相關規範管制，不僅滋生貪腐弊案溫床，更可能因此洩露重要國防機密。

黃國昌說，具體而言，過去幾個月，竟有內部人員拿著中科院「鵬園院區智慧監控指管系統」的標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢，更離譜的是，這還不是單一個案，背後還涉及一整串軍事採購弊案。

黃國昌表示，請問顧立雄，這些為謀私利罔顧國安之貪腐劣行，國防部都不知道嗎？還是睜一隻眼、閉一隻眼，有錢大家撈？

對此，中科院回應，院內安全系統日前發現資料複印異常，經初步調查，於8月14日移送憲指部，報請檢察官主動偵辦，而相關外流資訊，屬中科院招標文件營業秘密；公開招標期間，得由具投標意願廠商申請閱覽，疑遭內部員工，提供特定對象謀利，中科院將依法嚴辦。

中科院強調，全案是內部安全機制主動發掘，刻已進入司法偵辦，所謂「國防部不知道，睜一隻眼、閉一隻眼」等內容並非事實，中科院將全力捍衛權益，力求予涉案者最嚴厲刑懲，以儆效尤。