飛官淪共諜洩密5年！雄三飛彈布局也照給　「電競比賽」成密語

▲飛官許展誠洩密案，台中地院昨日判處7年4月刑期。（圖／記者李毓康攝）



記者許權毅／台中報導

退役少校飛官史濬程被中國情治人員收買，洩密時間長達3年，史先前遭台中高分院判處2年6月。遭史吸收蒐集空軍重要機密的現任飛官許展誠，因未達「通匪」程度，改由台中地院審理，許展誠被抓到以「遊戲」、「造型」、「電競比賽」等暗語跟史聯繫，洩密以獲得22萬報酬。法官批許背叛國家長達5年，依違反國安法判處7年4月刑期。

該案緣起一名退役少校飛行官史濬程在2019年間認識中國一名「老張」，史又透過老張跟中國一名情治人員「子文」認識，子文以金錢為誘餌，要史濬程蒐集我國軍事相關資料，並利用空殼公司交付款項，每次可提領2萬至5萬元人民幣。

史濬程遭到誘惑，佯稱自己因為跟美國軍方有交流，找上空軍戰術管制中心攔截管制官許展誠，2人密謀將我國重要資料外洩，以換取金錢。竟然把國軍軍演資料、雄三飛彈運用方式，甚至是近年共軍擾台，我國戰機應對方式等等作為，全都由許外洩給史。

▲許展誠將我國雄三飛彈布局都外洩。（圖／記者李毓康攝）



從2019年到2024年被抓到前，許展誠為了規避查緝、賺取報酬，雙方用LINE聯繫時，都會以「遊戲」、「造型」、「電競比賽」或「造型有儲值」、「競賽額外獎金」等作為軍事相關資料或報酬之暗語，時間長達5年。

許展誠每次能收取3萬至5萬不等台幣報酬，總計獲得22萬6千元。史濬程則將資料以隨身碟帶到中國，並交付給中國情報人員子文，並從空殼公司提領總計210萬人民幣（約893萬台幣）。

案件經管轄轉回台中地院審理後，於昨日宣判。中院認為，許展誠坦承犯行與共犯史濬程所述相符，許展誠提供之資料，雖尚無從認定係屬國家機密或軍事機密、國防秘密，但該資料若任由中共取得，將使中共了解、掌握我國軍事相關資訊並加以分析、因應，進而影響國家安全，危害國家利益。

考量許展誠犯案時間長達5年，嚴重毀損國家安全，情節非輕，許展誠又是現役軍人，竟罔顧國家栽培照顧，背叛國家，收到賄絡。全案依國家安全法之為大陸地區交付關於公務上應秘密之文書罪、貪汙等罪，判處許7年4月刑期、褫奪公權5年，可上訴。