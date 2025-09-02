包庇色情業又幫同仁銷國道超速罰單　5警涉圖利罪起訴

▲松山分局停職巡佐陳建業因包庇色情等案遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市警察局已停職的巡佐陳建業，因涉嫌包庇色情業者及洩漏警方臨檢資訊，又為了幫同僚孫振益解決交通罰單，找上國道警察第一大隊汐止分段小隊長許明哲等人協助銷單、刪除超速照片，台北地檢署2日依《貪污治罪條例》圖利等罪起訴陳建業等5名警員；至於先前檢調獲報陳、孫涉嫌收賄部分，因犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

本案是因北市萬華分局查獲丘沅生、林君翰涉嫌幫應召集團擔任馬伕工作案，從丘等人手機內對話紀錄而發覺，陳建業涉嫌在2017年6月8日晚間，與孫振益一起在松山分局松山派出所執行網路巡邏勤務時，查獲泰國籍小姐「甜心」在出租套房內做全套色情按摩。

當時應召集團成員劉有庭立即連繫陳建業，雙方見面談妥共識，不取締媒介色情的違法行為，檢調懷疑陳建業、孫振益等警員涉嫌收取不當利益，在2024年6月展開搜索約談，雖然查無相關金流等，但從相關事證顯示，陳建業涉嫌縱放包庇色情業。

檢調還查出，陳建業在2024年間，為了幫孫振益解決國道一號五楊高架道超速罰單，打LINE請國道警察保安隊員艾治平幫忙，艾找上第一大隊汐止分隊小隊長許明哲，由許聯繫泰山分隊林宗秋，再找分隊員何佳浩，最後由何刪除電腦內的孫振益駕駛車輛遭雷射槍拍下的超速照片、幫忙銷單。

此外，陳建業還私自幫機車行老闆查詢8筆機車車籍，又幫想找保母的朋友查詢應徵人前科紀錄，犯下多次公務員假借職務機會非法蒐集、利用個人資料，以及洩密等罪。