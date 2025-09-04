在野修新版財劃法公式出包　財政部：以修法方式解決

▲財政部次長阮清華出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

攸關地方重要財源、明年度中央統籌分配稅款出爐，但因修法導致的公式錯誤，有部分縣市如離島的連江縣，獲配金額減少，甚至稅款因此發不出去，引發地方政府焦慮。對此，財政部次長阮清華說，財政部早就發現這問題，也向立法院提出覆議，但很遺憾立法院就這問題沒有做處理，「目前可能要用修法的方式解決」。

新財政收支劃分法實施後，經財政部依新法計算，連江縣115年度分配數僅7.13億元，不僅修法後的33億美夢破碎，獲配金額甚至少於114年修法前的分配數7.23億。

對此，行政院發言人李慧芝表示，財劃法公式的錯誤並不是主計總處或是財政部的錯誤，是本身在修法時候的法條上就標示錯誤，財政部必須用這樣方式計算統籌分配稅款。

李慧芝說，院長卓榮泰已經表示會儘速跟地方政府研議，不論是關於補助款、統籌分配稅款，或是事權的分配，會儘速跟地方政府做討論。

財政部次長阮清華說，財劃法的統籌稅款的分配問題，主要是計算公式的問題，分子跟分母應該要是100％才能全部分出去，但目前的立法是分子不到100%，變成有一些縣市，特別是離島地區沒辦法全部分配出去。

阮清華指出，本來財政部早就發現這問題，也向立法院提出覆議，但很遺憾立法院就這問題沒有做處理，「目前可能要用修法的方式解決」。