政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德會面綠跨派系「5倡議」議員　與會者讚：邁向賴清德2.0

▲▼民進黨主席賴清德接見連署要求改革的19位青壯派議員。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨主席賴清德今與要求改革的19位青壯派議員會談。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免結果重創民進黨聲勢，黨內檢討聲浪不絕於耳，全台19位青壯綠營議員連署，提出五項訴求包括守護憲政、經濟安全、先維綠查、地方主義與黨務改革。總統兼任黨主席賴清德今（3日）也在民進黨中央與連署議員會談。會中也不乏「火花」，會後，與會議員表示，主席對各部會政策細節的掌握非常具體，但橫向聯繫跟平台建立也非常必要，才能讓這些施政細節被人民感受到，「我認為賴清德總統，已經準備好要轉型成賴清德2.0，大家可以拭目以待，今天9月3日會是民進黨的重生日」。

民進黨大罷免大失敗後總檢討，除內閣啟動改組、黨團幹部相繼去職，上週有黨內近20位跨派系地方議員聯合發出聲明，並提出5點倡議，包含「窮盡各種手段終結憲法法庭無法運作非常狀態」、「因應關稅衝擊，保障國際訂單」，「詐騙也要強力執法」、「徹查弊案清除能源蟑螂」、「召開地方自治國是會議調整地方事權，徹底改變原有的科層體制與官僚文化」，請賴總統正視我們的危機，透過新的方向、新的路線、新的議程，清理戰場，積極行動。

賴清德今天特別安排與上週連署的議員會談，與會議員包括新北市議員林秉宥、桃園市議員魏筠、許家睿、台中市議員黃守達、台南市議員李宗翰、基隆市議員張之豪、苗栗縣議員翁杰、彰化縣議員楊子賢、藍駿宇、張欣倩、洪騰明、劉珊伶、南投縣議員沈夙崢以及屏東縣議員梁育慈。

會後，與會議員黃守達表示，會談過程中提出了很多的問題、批評與建議，賴清德總統也是非常誠懇地一一回應。建議賴總統多安排像這種面對面、直接跟民眾溝通的行程。在現場遇到他本人，就會知道，他是一個很有說服力的人。今天的會面非常正向，「我認為賴清德總統，已經準備好要轉型成賴清德2.0，大家可以拭目以待，今天9月3日會是民進黨的重生日」。

黃守達指出，民進黨轉型，一定是很痛苦的過程，但是，今天邁出了艱難的第一步。接下來，希望可以一步步地重新贏得台灣社會的信任，然後把台灣帶到一個更值得期待的方向。「我想，最近其實是一連串的重新佈局，能夠重整隊形迎向挑戰。尤其這幾天宣佈了新的國安團隊，由非常年輕，也非常有幹勁的夥伴們擔任要職。我想，這其實傳遞了一個訊息，就是民進黨是一個與時俱進的政黨」。

黃守達表示，民進黨會用最謙卑的態度面對各種挑戰，提出的五大行動倡議，在今天的會談中，也對各種問題進行了深入的討論。會議的最後，賴清德主席也裁示成立平台，邀請議員一起加入，直接與黨中央對接，未來可以做即時的互動，協助民進黨應對各種瞬息萬變的狀況。最後總統也特別拜託這些議員把這樣的討論帶回地方基層，讓更多人瞭解接下來民進黨的方向，進一步落實這五大行動倡議。

另一與會議員張之豪則指出，過往黨中央的聯繫比較單向，有訊息需要傳遞都是一層層透過群組反應，這次的平台代表不是單向接收、也要把民意傳回來，更有效把這些好的方向連貫在一起，「打線要串連，第一棒安打後，盜壘也好、戰術也好，要能夠串連，透過平台讓橫向聯繫能夠雙向，有新的工具、技術、想法，都可以透過平台跟府院黨聯繫」。

至於上週五大倡議部分，張之豪也指出，很多堅持是對的，但要用更有效方式溝通、讓民眾更有感，這些倡議今天也得到主席積極回應、取得很多共識，黨要調整的方向確實跟倡議吻合，交流中一定有火花，今天就是民進黨走向下一步的開始，重整腳步、調整隊形跟施政順序，不論是經濟、能源等等政策，政府做了很多，但要有其他更有效方式讓人民有感，民代隨時面對考驗，現在要回到地方面對挑戰。

至於討論過程中是否有爭執？張之豪坦言，大家把自己在基層觀察的聲音如實呈現，不管是主席還是黨部主管都清楚知道，他們也有意識到各方意見跟看法，自己印象深刻，主席對各部會政策細節的掌握非常具體，感受到政府非常努力施政，但橫向聯繫跟平台建立也非常必要，才能讓這些施政細節被人民感受到，這是更重要的。

據轉述，會中賴清德也提出四項期許：第一、希望議員們能夠一起協助黨中央，深入基層、了解民意、反映民怨，和民進黨中央黨部以及行政院，一起來解決問題；第二、中央黨部會更快速、更即時的回應議題與輿論，希望大家能夠協助大力宣傳中央政策；第三、請議員在地方，持續監督綠能弊案，發揮監督的力量；最後，新版財劃法修正通過，地方資源變多，也希望議員能夠發揮監督，讓地方錢花在刀口上，讓地方更進步，解決地方長期存在的問題。

民進黨黃守達賴清德張之豪黨秘書長行政院卓榮泰

