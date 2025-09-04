　
政治

解房貸荒！行政院今拍板　新青安不受「不動產放款天條」約束

▲▼城市，都市，台北，都市計畫，房地產，房價，社會，居民，居住正義，住宅，房市，通貨膨脹，消費，生活。（圖／記者周宸亘攝）

▲金管會擬鬆綁房地產放款規範，排除新青安，盼藉此解決房貸荒問題。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院今（4日）新增院報告案，金管會將陳報新青安優惠貸款精進方案調整報告，據了解，將調整法規讓符合新青安貸款條件的案件，不受《銀行法》第72條之2不動產放款比率限制。也就是說，未來銀行辦理新青安貸款時，不再受30%上限約束，盼藉此釋出更多放款量能，解決近期「房貸荒」問題。

根據《銀行法》第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和的30%。但公私立學校、醫療機構、政府廳舍的建築放款，以及長照服務機構、社宅、廠房（用於企業擴增生產能量者）的建築放款，還有都市更新或危老重建等，可以例外。

台灣業內銀行普遍將警戒線自訂在28%，一旦逼近就收緊額度、拉高利率，拖慢撥款流程，以免觸發央行與金管會的水位警告，同時也讓資金額度週轉保留空間。據了解，目前國內銀行針對住宅及企業建築的放款水位約在26%左右、國外銀行約在27%，確實已逼近警戒線。

據了解，金管會此次的修法規劃，擬回溯自114年9月1日起，銀行辦理新青安貸款的撥款案件，不計入《銀行法》第72條之2限額，以確保銀行信用資源可用於無自用住宅青年之購屋貸款。

另外，根據統計，新青安貸款方案自2023年8月1日推動以來，共核貸12萬9464戶，金額約9994億。其中，未滿40歲貸款占總戶數比率約72.76%，顯示青安貸款以青壯年族群為主，有效協助青壯年族群購屋安居。

09/03 全台詐欺最新數據

