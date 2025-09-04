銀行放貸限額排除新青安　央行：與政策方向一致

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新青安申請件數在去年達到最高峰8000多件，今年7月降至3000多件。行政院會今（4日）拍板自9月1日起，民眾申貸新青安貸款不占用銀行法限額。中央銀行說，本就鼓勵銀行將有限的信用資源用於無自用住宅者的貸款，這次政策調整與央行鼓勵方向一致。

金管會主委彭金隆說，此次修法放寬自9月1日起新青安排除《銀行法》第72條之2，無涉修法，由金管會做令示即可。

根據聯徵中心資訊，新青安貸款平均額度為新台幣894萬元。財政部次長阮清華說，新青安的申請從去年2024年的最高峰有超過8000件，到今年7月份已經降到3000多件，「換句話說，目前在等待的案件應該不會太多」。銀行法修正放寬排除後，相信相關貸款能量會提高，將來等待的人數會逐步減少。

而去年9月央行實施信用管制，成效如何？中央銀行業務局長謝鳳瑛說，信用管制是希望銀行的信用資源不要過度集中在不動產上，也能貸放給其他產業促進產業均衡發展，這是第一個目標。

其次，銀行的有限信用資源，希望能多用在無自用住宅貸款以及都更危老貸款部分。謝鳳瑛表示，目前新青安的做法跟無自用住宅貸款的方向一致，無自用住宅貸款有包括新青安跟首購，新青安符合無用住宅貸款的項目，與央行要鼓勵的政策方向一致。