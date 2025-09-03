　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

增育嬰假彈性！育嬰留停請假單位改「日」計算　最快明年元旦上路

▲▼出生,嬰兒,新生兒,預防針,預防接種,出生率,少子化,生育補助,嬰幼兒。（圖／記者李毓康攝）

▲為了增加育嬰假彈性，行政院將修法，將育嬰留停請假單位改「日」計算，最快明年元旦上路（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院預計在4日院會中公布「育嬰留停照顧彈性化方案」，行政院政務委員陳時中今（3日）表示，為讓育嬰假彈性更高，將修法把其中的30天的請假單位改為以「日」計算；此外，在照顧假部分也改為「小時」計算，盼增加勞工請假彈性。相關措施預計最快2026年1月1日上路。

現行的《育嬰留職停薪實施辦法》規範，子女未滿3歲的父母可請育嬰假，最長可以請2年、最短30天，原則上每次請假要滿6個月，30天的短期請假在期限內最多只能2次。

政務委員陳時中今表示，為了讓育嬰假有更高的彈性，將修法把育嬰留職停薪期間的請假單位將縮小到「日」。他說，育嬰假不管是在工作上的方便度、銜接度，或對於同事或企業本身都會形成壓力，「假很多很好，但如果一次要請太多的話，也是職場會面對的困擾」。

為此，陳時中說，先把這困擾減到最低，希望有30天可以用日來請，也就是如果遇到突發情況可以請1天就好，不用浪費30天或6個月。政府提供育嬰留停假固然很好，可是彈性不足很難請，甚至造成會職場壓力，政府提供協助的話，友善精神會比較容易出來。

就雇主層面來看，陳時中指出，大的企業可能影響相對小，但台灣是中小企業為主，可能公司員工只有10個人，有1個人突然請假就會有一些困擾，「怎麼樣減輕企業負擔，目前正在研究，負擔小相對就會友善」。

另外，家庭照顧假方面，陳時中說，目前是分為事假、照顧假7+7總共14天，未來希望能改變成以小時為單位請假，「7天可以有56小時，用時間請，一天8小時」，假定今天小孩出什麼狀況臨時要看病，可能只是送去門診一下就回來，一天一天請對於很珍惜假的勞工來說，會感覺很浪費，以小時來請彈性就變很高，也比較方便。

▲▼行政院政務委員陳時中。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院政務委員陳時中。（圖／記者陳家祥攝）

